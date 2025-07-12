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▲聖安東尼奧馬刺今年夏天以4年4100萬美金（約12億台幣）補進的新中鋒Luke Kornet。（圖／美聯社／達志影像）

▲中鋒Jay Huff正式由曼菲斯灰熊交易至印第安那溜馬。（圖／美聯社／達志影像）

▲Tyus Jones以1年700萬美元加盟魔術，將補上球隊長年控場與外線不足的缺口，被視為攻守互補的高性價比補強。（圖／路透／達志影像）

▲Jabari Walker以雙向合約加盟76人，卻展現高效外線與出色籃板嗅覺，底角三分命中率達45.5%。具備成為3D輪替鋒線潛力，對補強側翼深度的費城而言，是低風險、高報酬的明智操作。（圖／路透／達志影像）

每逢NBA休賽季，總會有幾筆重磅交易與頂薪轉隊搶盡媒體版面，雖然有些簽約或交易雖然在當下看來平淡無奇，但卻往往在開季後成為球隊戰力關鍵拼圖。今年夏天，也有五筆被外界低估的操作，極可能在未來幾個月內證明自身價值，不僅補上球隊戰力缺口，甚至可能是「偷到寶」。聖安東尼奧馬刺休賽季動作不多，這讓不少球迷感到意外，尤其外界原先預期球隊會圍繞Victor Wembanyama大舉補強，積極進入下一階段重建。但事實證明，他們選擇更具性價比的策略，簽下曾效力塞爾提克的Luke Kornet。Kornet的職涯發展頗具代表性，從一名原本的空間型長人轉型為禁區苦工。他在2024-25賽季於防守端的效率令人驚艷，在273位防守禁區出手超過100次的球員中，擁有聯盟第10佳的防守命中率，僅次於Gobert與Allen。這不僅讓他成為Wembanyama身後的穩定保險，也可能搭配成雙塔組合，增加馬刺陣容的靈活性。以4年2400萬美元及末年球隊選項的合約來看，這是一筆非常划算的投資。洛杉磯湖人的休賽季新聞多聚焦在LeBron James與球隊管理層的內部矛盾，以及失去Finney-Smith與引進Ayton的利弊分析。但一筆低調的操作值得關注：他們簽下了前灰熊年輕前鋒Jake LaRavia，合約為2年1200萬美元。LaRavia雖然資歷尚淺，但上季外線命中率高達42.3%，他能勝任延伸四號位的定位，並在LeBron與Doncic吸引防守的系統中扮演重要角色。更重要的是，他防守端具備守四號位的身體強度與協防能力，具備湖人近年急缺的側翼深度，他很可能在聖誕節前就站穩輪替，甚至成為湖人迷的新歡。印第安納溜馬失去Myles Turner是一大戰力打擊，尤其Tyrese Haliburton預期缺席整季更讓球隊展望蒙上陰影。但他們低調補進的中鋒Jay Huff，可能會是整筆重建策略中最被低估的環節。Huff在每36分鐘數據中表現極具參考價值，他的三分命中率在投進80顆以上的180位球員中排名第35，在中鋒中更僅次於Jokic、Towns、Porzingis與Vucevic。此外，他的封阻率與禁區防守命中率也名列前茅。雖然他的橫移速度稍慢，但能內外兼備、既拉開空間又護框的中鋒，在現代NBA中極具價值。以3年平均年薪僅270萬美元來看，這絕對是超值補強。奧蘭多魔術近年在防守端成長迅速，但進攻端始終缺乏節奏與穩定性。Tyus Jones的到來，很可能讓這支年輕球隊在進攻端終於找到解方。Jones以1年700萬美元的合約加盟，是本季最具潛力的低成本操作之一。他的三分命中率連續兩季達到41.4%，更重要的是，生涯助攻失誤比高達5.4比1，這對長期困擾魔術的控場問題來說至關重要。在Suggs與Bane之間，Jones不僅能成為替補，也能在三後衛體系中穩定輸出。他雖在防守端稍嫌吃虧，但魔術本就擁有出色團隊防守來掩護這一弱點。Jabari Walker雙向合約讓不少球探跌破眼鏡。這位出身2022年次輪的年輕前鋒，在拓荒者後段賽季中打出亮眼表現。他不僅籃板嗅覺靈敏，無球跑位也有水準，底角三分命中率高達45.5%，整體外線命中率為38.9%。以Walker的身材與活動力，具備成為3D輪替鋒線的條件，且在76人極有可能獲得更多正式出賽機會，並逐步站穩輪替席位。對於需要補強側翼深度的費城來說，這是一筆低風險、高報酬的投資。