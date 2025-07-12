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▲ 高醫院長王照元率團赴越南與胡志明市最大醫學中心大水鑊醫院（Cho Ray Hospital）簽署合作備忘。（圖／高醫提供）

高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫），攜手臺北榮民總醫院、彰化秀傳體系及越南胡志明市最大醫學中心大水鑊醫院共同舉辦的「臺越國際論壇」今（12）日在越南登場，這次論壇匯聚超過40位來自台灣與越南的醫學權威，針對「癌症照護」這個全球最受關注的健康議題深入交流，其中，由高醫院長王照元率領的黃金團隊，無私分享高醫在癌症治療的前瞻佈局與成果引發廣大迴響。世界衛生組織預測全球新增癌症病例將在2050年較2022年驟增77%，達到驚人的3,500萬例；而根據衛福部統計，癌症已連續52年高居台灣十大死因之首，堪稱全民健康的最大威脅。面對癌症這項橫掃全球的健康危機。論壇亮點之一，是由高醫王照元院長所主講的「次世代基因定序（NGS）應用」，精闢內容切中國際醫界對精準醫療的高度期待。次世代基因定序檢測（Next Generation Sequencing, NGS）是傳統定序的升級版本，具備高通量、及時且精準的特性，可有效偵測癌細胞內基因變異，協助臨床醫師為病患量身打造個人化治療方案，讓治療對「人」而非僅對「疾病」，及時為病人選擇最有效的藥物與治療方案不僅能顯著提升治療效果與存活率，更有助於減少不必要的副作用與資源浪費，為罹患基因突變型癌症患者帶來真正的轉機。王照元更進一步強調，精準醫療是未來癌症治療的主流，身為大學附設醫院與醫學中心，高醫不只是跟上國際腳步，更要持續走在最前端，深耕臨床實務之外，更要積極融合創新研究與智慧科技，踐履賴清德總統「健康台灣」願景的具體行動。此次論壇主題為「2025年國際癌症照護研討會：傳統與現代」，高醫作為主力發表醫院之一，不僅由王照元分享癌症治療新趨勢，外科部副主任蔡祥麟亦針對「癌末病人營養支持」發表專題。這次論壇涵蓋「非侵入性癌症治療的突破」、「現代癌症手術」、「智慧醫療與新趨勢」三大主軸，高醫團隊菁英雲集，肝膽胰內科戴嘉言副院長剖析「台灣肝癌治療現況」、機械手臂手術中心黃敬文主任探討「大腸直腸癌的精準手術治療」、心臟血管內科林宗憲副院長則聚焦「智慧醫療在整合型照護中的應用」，強大陣容讓越南與會醫療專家紛紛表示希望能進一步前往高醫參訪與交流。高醫長期深耕智慧醫療與癌症照護，並積極推動新南向國際醫療合作，此次台越醫療論壇不僅是醫學交流的重要里程碑，更期望透過專業實力串聯台灣與越南兩地醫學中心，具體展現台灣「以醫帶商」的戰略實踐。高醫自2022年起即積極布局越南，與當地多家醫學中心建立穩健的合作關係，透過臨床訓練、學術互動與國際轉診等多元方式推動高品質醫療服務的國際輸出。此次，更由王照元率團赴越南與胡志明市最大醫學中心大水鑊醫院（Cho Ray Hospital）簽署合作備忘錄，雙方聚焦「推動醫療人員交流」、「促進學術資源共享」、「優化病人照護品質」及「發展共同研究發展」四大關鍵領域，進一步拓展跨國醫療與產業鏈結合的合作版圖，鞏固高醫在國際醫療領域的先鋒地位。展望未來，高醫將持續秉持「以病人為核心、以科技為驅動」的理念，深化與新南向國家的醫療連結，攜手國際夥伴打造健康永續、共好共榮的亞太醫療新格局。