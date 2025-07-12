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罷免團體今（12）晚於台中市水安宮前廣場舉辦「反共護台總動員」晚會，而過去代表台灣基進黨當選台中第2選區卻被罷免的前立委陳柏惟上台喊出，因為擔心台中罷免的聲量不足，他將捐出個人的社群團體給罷團使用到投票的那一天，讓更多人關心台中。這場晚會由閩南狼工作室主辦，台中、花蓮、南投罷免團體均到場，網紅八炯、閩南狼、「鷹爸」徐柏岳和花蓮「葉霸」葉春蓮老師也都有上台。陳柏惟致詞時表示，罷團一天出六班，每天在不同路口、菜市場掃街，不是為了自己要選議員、立委，也不是領公關公司的錢在做工作，而是為了心愛的台灣站出來。陳柏惟提到，但是有很多很會製造話題、鬥嘴鼓的人，像王鴻薇口誤個生日願望，就上新聞三天；像徐巧芯每天都有事情，每件事情都要插嘴，導致台中的聲音讓人很擔心是不是出不來。陳柏惟隨即喊出，所以，一直到罷免投票的那一天，他要把自己所有的社群平台捐出來給罷免團體使用，大家可以透過平台用罷免志工的眼睛來看台中，希望在最後罷免衝刺階段，無論網路也好、新聞也好，大家繼續關心台中這個地方。