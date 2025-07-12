（7/12 20:07更新，新增豪雨特報）

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⚠️淹水警戒

⚠️豪雨特報

▲台北市及新北市有局部大雨或豪雨，基隆地區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）

⚠️大雷雨警戒

下週一、二水氣增多「西半部降雨」！不排除有颱風生成

▲下週五、下週六（18日、19日）風向轉吹偏東風，且菲律賓東方海面低壓帶有熱帶擾動生成訊號。（圖／中央氣象署提供）

由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今（12）日發布豪雨特報，台北市及新北市有局部大雨或豪雨，基隆地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。另外，水利署也針對新北市發布淹水警戒，提醒低窪地區小心積、淹水。新北市汐止區台北市、新北市基隆北海岸基隆市：七堵區、暖暖區、信義區新北市：汐止區、瑞芳區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、貢寮區中央氣象署今日表示，今天全台多為多雲到晴的天氣型態，但中午過後，午後熱力作用明顯，中部以北、東北部地區與各地山區將出現局部短暫雷陣雨，其中桃園以北及東北部山區不排除有局部大雨的機率。另外，清晨至上午期間，南部與中部沿海地區則有局部短暫陣雨發生的可能，提醒外出民眾記得攜帶雨具。下週一、週二（14、15日）水氣增多，西半部地區將有局部短暫陣雨出現，其他地區則維持多雲到晴的天氣，午後各地也都有局部雷陣雨的機會。至於週三、週四（16、17日），各地大致仍為多雲到晴，午後局部地區會有短暫雷陣雨，另外，中南部地區在清晨到上午期間，仍有局部陣雨的可能。週四（17日）之後須密切關注太平洋上的天氣發展，根據最新資料顯示，菲律賓東方海面將可能發展出一個大範圍季風低壓帶，且有機會形成一個以上的熱帶系統，不排除會有颱風生成。不過目前相關資訊仍不明朗，後續需等下週進一步觀察判斷。