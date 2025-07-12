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為協助丹娜絲颱風受災家戶恢復正常生活，不少熱心民眾主動前往災區提供協助，並有各地自願來幫忙的志工，台南市義警、義消及民防人員等也齊心投入救災，市長黃偉哲指出，目前各區災後清理與修復持續進行中，但災情範圍廣泛且嚴峻，呼籲各界踴躍加入志工行列。台南市政府警察局今（12）日下午13時啟動支援機制，動員自願協勤民力共20人，包含義警及民防人員，由防治科股長鄭世杰帶隊前往災區協助救災與整理家園工作。而在義消部分，目前約已有150人投入救災復原，協助範圍包括七股、將軍、學甲、鹽水、後壁、柳營等區。警察局長林國清指出，此次行動配合七股區公所統籌規劃，協勤人力分成兩組，分別投入大寮、後港及城內等受災社區，協助為嚴重受損住宅加蓋帆布，防範後續風雨侵襲。同時協助受災戶清除門前雜物與廢棄家具，集中移置於指定地點，減輕居民負擔，提升環境整潔與安全。民防副大隊長黃建東亦於今天也到現場，慰勞前線協勤人員，表達誠摯感謝，並提醒義警、民防弟兄在協助他人之餘，務必注意自身安全，落實防護措施。而在民間志工部分，社會局指出，該局核備之災防小隊24隊共724人，其中可支援溪北區域有8個小隊計200人，目前已先動員先紅十字會、社團法人臺南市灣港照顧關懷協會、㵾光文化藝術基金會及社團法人台灣青年服務協會等4個災防小隊。另利用「臺南市災後重建志工招募平台」招募到362名志工人力，並依實際需求滾動式調整招募作業運用志工招募平台。社會局表示，7月8日開始運用38位志工至台南市瑞復益智中心清潔環境及復原、60位志工至衛福部臺南教養院協助災後整理環境、32位志工至後壁區公所提供協助、4位志工至學甲區農會-大灣辦事處協助整理環境。13日起再動員志工人力120名至七股、東山、白河、安南、新化、新營、官田、鹽水、麻豆、柳營及後壁等13區提供服務。由於目前各區災後清理與修復持續進行中，但災情範圍廣泛，仍有不少地方需要協助，歡迎各界踴躍加入志工行列。臺南市災後重建志工招募平台。