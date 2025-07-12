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罷免團體今（12）晚於台中市水安宮前廣場舉辦「反共護台總動員」晚會，80歲的花蓮罷團代表之一「葉霸」葉春蓮老師上台宣講，呼籲花蓮孩子回家看看，才會知道為什麼要走一趟這麼遠就為了回家投票。該晚會由閩南狼工作室主辦，台中、花蓮、南投罷免團體均到場，前立委陳柏惟、網紅八炯、閩南狼、「鷹爸」徐柏岳也都有上台。葉老師表示，大家都是為了護衛國家有志一同，不要忘記眾志成城，大罷免大成功，是為了下一代，也是為了祖先，大罷免不是為了消滅誰，大家心中都充滿愛，台灣是一個與人為善、了不起的國家，從沒有想對誰不好，今天人民可以作主，是先人多努力才留給我們的資產。葉老師說，我們對面的國家，那個由共產黨治國的中共，是全世界最會欺負台灣的一方，飛機、船隻擾台，還用飛彈對準我們、隨時剪掉我們的海底電纜，所以對中共一定要非常提防，主要的目的是保護自己。葉老師提到，花蓮出了不像樣的壞傢伙，雖然是花蓮縣選出來的區域代表，為惡多端、破壞花蓮，擔任國民黨立法院總召後，就禍害立法院，完全不按照議事規則，製造各種敗壞國家的法案，目的是想給想侵略台灣的中共鋪路，就是中共的內應。葉老師也說，她以前沒注意所以不曉得，現在才發現中共2、30年前就已經在收買台灣在學校的幹部或地方的成員、外國人的後代，所以我們絕對不接受中共，台灣也不能流落到中共手裡。最後，葉老師也喊出：「我愛台灣，大家一起愛台灣，大罷免大成功，希望花蓮的孩子無論如何也要請回來花蓮看看，就會知道為什麼走了那麼遠，回來投票是那麼重要，絕對不虛此行。」