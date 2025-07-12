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罷免團體今（12）晚於台中市水安宮前廣場舉辦「反共護台總動員」晚會，保台反共復國黨的秘書長程凱力捧著一張嶄新的蔣中正遺像，和自詡為正藍軍的退役空軍飛官「鷹爸」徐柏岳一起上台，鷹爸指出，他的同期們退役後去了一次中國就投共了，這次投票要徹底擊潰這些假藍軍，不要讓連署簽心酸，大罷免一定要贏。該晚會由閩南狼工作室主辦，台中、花蓮、南投罷免團體均到場，前立委陳柏惟、網紅八炯、閩南狼、「葉霸」葉春蓮老師也都有上台。鷹爸說，這張蔣公遺像是他在6月28日到花蓮助講時，一位李姓民眾交給他的，該民眾說畫是他爺爺親手畫的，他爺爺是跟著蔣介石來台的娃娃兵，在花蓮畫完後，蔣介石就走了，所以畫像一直沒送出去，還很新。鷹爸提到，該民眾說他們家三代外省人，他爸爸認為傅崐萁在花蓮23年，已經把國民黨的人給殲滅了，傅崐萁根本就是共產黨！該民眾也請鷹爸告訴所有人，這張他爺爺親手畫的蔣中正油畫，一定要交給真正的正藍軍，因此鷹爸把它交給了程凱力。鷹爸呼籲，這次大罷免，好不容易辛苦連署也進到了第三階段投票，不要簽心酸，罷免一定要贏。鷹爸提到，什麼是正藍軍？他年輕時候被洗腦要反攻大陸，他的同學有六成是閩南、客家籍，但進了軍隊的染缸後，每個人學會外省腔和官僚作風，一退伍去了大陸，就馬上投共。鷹爸也強調，這次選舉一定會贏，因為綠的基本盤有四成，正藍軍有5％，還有覺醒的白軍，只要51分對上49分就會贏，我們是為勝利而生，效忠中華民國的就是正藍軍，效忠對面75歲中華民國的就是假藍軍，我們要讓假藍軍徹底崩毀。