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冠軍不是茶六！2025台中燒肉「最新排行」一次看

▲台中燒肉王者「屋馬」從公益路發跡至今，全台人氣不墜，不少網友直言「沒有屋馬就沒有燒肉一條街」。（圖／翻攝自屋馬臉書）

▲由輕井澤集團打造，茶六不只在台中走紅，近年更拓展到台南、彰化等地，話題不斷。（圖／取自茶六臉書粉專）

▲主打吃到飽的築間旗下品牌「本格」，以近百種自助吧品項與豐富肉品聞名，還能加價升級火烤兩吃。（圖／築間餐飲集團提供）

▲集精緻套餐、自助吧與法式甜點於一身的森森燒肉，以「生日首選」形象受到歡迎。（圖／森森燒肉提供）

▲在「2024台中鍋烤節」奪冠的老井燒肉，是Google評論破萬、平均分數4.9的高人氣店。（圖／記者葉盛耀攝）

「2024台中鍋烤節」前5名都是強者！在地老饕吐心聲

▲2024年舉辦的第2屆台中鍋烤節中，燒烤品牌店家組的競爭就相當激烈，第一名為老井極上燒肉美村店。（圖／記者顏幸如攝）

提到燒肉，內行老饕們絕對會立刻想到台中，從高檔職人炭火到浮誇系吃到飽，從A5和牛到濕式熟成，每一種燒肉型態在台中都找得到，不少全台知名品牌也都是從這裡發跡，讓這座城市被封為全台最狂燒肉戰區。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析，整理出台中起家的「台中燒肉十強」，而冠軍竟不是人氣超高的茶六，而是不敗王者「屋馬」。台中燒肉王者「屋馬」從公益路發跡至今已17年，全台人氣不墜，不少網友直言「沒有屋馬就沒有燒肉一條街」。屋馬主打高品質肉品與細緻服務，套餐內容豐富，包括A5和牛肋脊、翼板、肋眼等部位，加上豪華裝潢與貼心代烤，是許多人心中慶生聚餐的首選。由輕井澤集團打造，茶六不只在台中走紅，近年更拓展到台南、彰化等地，話題不斷。茶六人氣餐點如厚切牛舌、F1國產牛套餐等，肉質出眾、風味迷人，還有網友特別稱讚茶六的「蔥鹽牛舌」搭配蔥花一口入魂，是牛舌控必點項目。主打吃到飽的築間旗下品牌「本格」，以近百種自助吧品項與豐富肉品聞名，還能加價升級火烤兩吃。搭配原味、日式、韓式等醬料變化多，本格近期還引進F1日本和牛與澳洲黑傑克和牛，不少網友表示「海鮮品質也很猛」，是高CP值之選。集精緻套餐、自助吧與法式甜點於一身的森森燒肉，以「生日首選」形象受到歡迎。不只餐點水準高，每間分店裝潢都具特色，搭配甜點如烤布蕾、可麗露、瑪德蓮，讓網友封為「燒肉界的法式甜點店」，吃肉也能兼顧儀式感。在「2024台中鍋烤節」奪冠的老井燒肉，是Google評論破萬、平均分數4.9的高人氣店。老井燒肉強調份量十足與職人代烤，從鹽蔥牛舌、A5雪花牛，到特色釜飯、壽司與浮誇肉塔拼盤，吃過的饕客都讚「會想一直回訪」，絕對是燒肉控口袋名單。事實上，2024年舉辦的第2屆台中鍋烤節中，燒烤品牌店家組的競爭就相當激烈，前5名分別為老井極上燒肉美村店、屋馬文心店、森森燒肉台中洲際店、燒肉風間老虎城店、石頭日式炭火燒肉漢口店。至於燒烤巷弄美食組，前5名則是乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳、六本木燒肉、57夯肉、澄居烤物燒肉文心店、知肉極緻韓燒肉中科店。雖然如此，也有不少網友認為，現在台中燒肉店越開越多間，屋馬的價格早已回不去當初，《NOWNEWS今日新聞》曾訪問台中友人陳小姐，她表示：但也有人仍熱愛屋馬，認為、「同價位來比的話，肉品質穩定，裝潢大器，服務優質」、「屋馬靠服務跟品質聲名遠播，越傳越遠，最後變成必吃名店，是累積出來的名聲」。