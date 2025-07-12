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原本寄望台電能從特別預算中獲得千億元補貼救急，但最終未被納入，外界普遍預期，10月電價恐將難逃調漲命運。經濟部強調會繼續爭取預算，但目前仍有高達3000億元虧損尚未補足，連電價審議委員也直言，下次恐將全面調漲，不再「凍漲民生電價」。立法院11日三讀通過特別條例，雖編列高達5450億元的特別預算上限，卻未將原先規劃補貼台電的1000億元列入，不過確定發放現金1萬元給全民。對此，商總理事長、電價審議委員許舒博直言，這代表官方已不再排除民生電價上調的可能。經濟部能源署12日發新聞稿指出，台電近年為配合凍漲政策，自行吸收逾6000億元成本，財務壓力沈重。雖然經濟部仍在爭取相關預算支援，但至今仍有3000億元缺口無法彌補，補貼未果讓後續電價壓力進一步升溫。針對外界質疑是否會透過電價調漲彌補虧損，經濟部強調，電價調整並非由部長拍板，而是依法交由「電價審議會」獨立審議。有關「不能保證不漲」的說法，也遭政治操作曲解，經濟部予以駁斥，強調審議機制依法獨立運作。據了解，經濟部仍在研擬其他補救方案，包括預算重提、機制性補助等，但在財務壓力未解、發電成本上揚、太陽能光電受颱風重創等多重壓力下，未來即使有善意釋出，仍難排除調價選項。知情人士指出，4月電價之所以按兵不動，並非台電沒有財務壓力，而是希望爭取立法院通過預算支援，惜未能如願。如今補貼落空，9月電價審議會勢必成為關鍵轉捩點。許舒博分析，台電正面對核電歸零、綠能設備損毀與長期高成本負擔，即便國際能源價格稍有回穩，國內電價仍有結構性壓力。他預期，9月送審版本可能是「工業、民生電價全面調漲」，只是漲幅與分級設計尚待討論。他強調，經濟部提出的版本一定是漲，只是漲多漲少的問題，最後還要看委員們怎麼決定。