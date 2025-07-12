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丹娜絲颱風造成南台灣嚴重災情，尤其民進黨執政的台南成為重災區，許多沿海鄉鎮風災後將近一週仍停電與無網路可用。總統賴清德雖然停止「團結十講」前往嘉義與彰化勘災，但民進黨全黨仍全台持續推動大罷免。台中市長盧秀燕今（12）日呼籲賴清德以民進黨主席身分要求停止大罷免，率全黨全力投入救災。藍營今晚在台中舉辦「反惡罷、拚經濟」晚會，盧秀燕助講時說，丹納絲颱風襲台那晚，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲都電話給她，表示「許多地方都淹水，需要器材幫忙」，她二話不說就答應，立刻整備，明天一早出發，派出3隊到嘉義市、嘉義縣與台南市，不只出動100人，還有大型機具跟發電機，因為許多地方都沒電。盧秀燕說，台中救災隊5天還沒回來，有嘉義市民寫信感謝她，她看到台中隊從早到晚幫忙，中午還冒著雨蹲在在吃便當，「台中在幫國家救災，但民進黨在幹嘛？在搞政治、在搞罷免」，大家電視上看到總統連續5天到台南，但遭到災民痛罵現在才來，我們已經浸在水裡好幾天，路都是泥沙無法走，家裡超過100小時沒電、沒水，要求總統多派人來，賴清德卻面無表情說「沒辦法，國軍也沒辦法」。盧秀燕說，民進黨全黨不到南部救災，全黨都在搞政治，台中在幫他們救災，民進黨卻閒閒沒事在搞罷免，所以現在民進黨與行政院當務之急是去救災，停止罷免。民進黨連水災自己人都不救，今天還在搞罷免晚會，賴清德與民進黨的委員、民進黨的黨工應該拿出良心，好好照顧人民，停止罷免，留在南部好好去救災。