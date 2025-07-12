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台鋼雄鷹今（12）日以1：0險勝富邦悍將，報了昨（11）晚遭到逆轉的仇，守護神林詩翔此役同樣在9局下登板，前2名打者正好是昨役讓他吞下救援失敗的張育成、范國宸，最終林詩翔在驚險中拿下本季第17次救援成功。賽後雄鷹總教練洪一中表示，「今天運氣還算不錯，剛好中間卡一個雙殺，不然3個打者有2個保送，後面事情就難說。」與昨日相同，雄鷹前8局取得1：0領先，9局下同樣推出終結者林詩翔登板救援，面對的前2名打者，正好是前役讓他救援失敗的張育成以及范國宸。林詩翔一登板先保送張育成，一度讓人以為同樣的劇本又要重演，但林詩翔讓范國宸敲出雙殺打，一次拿下2個出局數，不過林詩翔控球又亂了套，保送戴培峰後，又投出暴投，讓跑者攻佔得點圈。雄鷹也緊急叫出暫停，暫停後林詩翔回穩，讓代打的高捷敲出一壘飛球出局，林詩翔收下本季第17次救援成功。賽後雄鷹總教練洪一中表示，林詩翔此役控球仍不穩，「今天運氣還算不錯，剛好中間卡一個雙殺，不然3個打者有2個保送，後面事情就難說。」是否因為前役救援失敗影響今日的控球？洪總認為，林詩翔最近投球較無自信心，「他想要用力，因為怕被打，身體太用力導致手不聽使喚，變成球無法控制，壞球就多。」洪總進一步表示，「昨天所有打者第1球都是壞球，到今天首打席面對張育成都是2壞球開始，這是比較麻煩，加上只有贏1分，事實上是很緊張的。」雖然林詩翔這2天狀況不穩，洪總仍不打算更動定位，「我們現在就是他（林詩翔），他要是不敢投，沒信心就危險了，還是要讓他繼續練，希望盡快把信心找回來。」