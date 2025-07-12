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台鋼雄鷹內野手陳飛霖6日升上一軍，今（12）日首度先發，不過在8局下發生守備失誤，隨後被教練團換下場，賽後雄鷹總教練洪一中指出，陳飛霖上了場膽子不夠大，導致身體太僵硬，間接造成傳球、接球都不理想。洪總也打趣說道，「我跟他說，如果沒膽，就去街頭喊一下聲。」還開玩笑問說，「這裡沒有墓仔埔？，不然就叫他去繞一繞，叫他膽子要大一點啦！」陳飛霖6日升上一軍，昨日從板凳出發，敲出高飛犧牲打，也是前役全隊唯一1分。陳飛霖今日進入先發打線，第8棒、二壘手，2打數無安打。8局下面對林澤彬擊出的滾地球，陳飛霖發生接球失誤，隨後就被教練團換下場。賽後雄鷹總教練洪一中表示，「當然他比較少在一軍出賽，做什麼事都會怕。」洪總指出，陳飛霖傳球、接球身體太僵硬，「進職棒已經第3年，膽子要大一點，看起來像是學生，這樣怎麼在職棒生存，要活潑一點，」洪總直言，選手平常在練習時應該要緊繃，上了場就要放鬆，但陳飛霖卻是反過來，「照理說應該可以輕鬆接到，但因為太僵硬，手伸太出去，碰到手套裡面的頭，就掉出來。」洪總苦笑著說，「我想那球要是練習，100顆我可以接100顆，還是要想辦法把膽練起來。」洪總也說，「我跟他說，如果沒膽，就去街頭喊一下聲。」還開玩笑問說，「這裡沒有墓仔埔？，不然就叫他去繞一繞，叫他膽子要大一點啦！」