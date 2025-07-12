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▲第三屆傳愛盃冠軍戰戰況激烈。（圖／翻攝畫面）

由社團法人高雄市傳愛協會主辦的2025第三屆傳愛盃少棒聯誼賽，經過三天激烈賽事，今(12)日在高雄市金潭國小舉行閉幕典禮，鼓山國小抱走冠軍獎杯，屏山屈居第二，鼓岩國小以7:1勝忠孝國小，保住季軍席次。高雄市傳愛協會理事長陳品聲表示，期許未來「傳愛盃」成爲高雄市專屬的盃賽，深耕高雄基層棒球，進一步提升實力。傳愛盃少棒聯誼賽創辦以來，已逐漸打出口碑，成為高雄市國小棒球盛事之一，參賽隊伍從第一屆的鼓岩、鼓山、美濃、桃源國小四隊、第二屆再增加金潭及屏山，本屆又有忠孝與旗津加入戰局，原本兩天的賽程也延長為三天，比賽精彩度再提升一級。前兩天的分組預賽比完，鼓山保持不敗之身，戰績三戰全勝領先，屏山緊追在後。今天最後一天賽事，比賽結果桃源第五名、金潭第六名、旗津獲第七、美濃第八。其餘四隊晉級打決賽，首先由鼓岩對壘鼓山，終場鼓山技高一籌，以4:3率先闖進冠亞軍賽。隨後忠孝與屏山展開廝殺，由屏山搶下另一張冠亞軍賽門票。三、四名之爭由鼓岩與忠孝爭奪，鼓岩首局即攻下三分，忠孝隨後扳回一分，但接下來火力完全被封鎖，鼓岩則在第三、四局各得一分，第六局再添兩分，終場7:1擊敗忠孝拿下季軍，忠孝獲第四。壓軸的雙山總冠軍賽高潮迭起，鼓山一開戰即被屏山壓著打，前兩局落後兩分，第三局追平，第五局一口氣連下四城，以6:2取得四分領先優勢，不料屏山在最後半局絕地大反攻，連得三分追到只落後一分，最後再見封殺結束比賽，鼓山在驚濤駭浪中在這次盃賽以五戰全勝封王。大會在閉幕式中除頒發優勝獎杯，也表揚個人獎項，分別是盜壘王：屏山葉珅輔、打擊王：鼓山蕭恩富、最佳美技守備：屏山葉珅輔、運動家精神：忠孝林品翰、最佳投手：鼓山李易安、最佳捕手：鼓山葉聿勛、全壘打王：鼓山蕭恩睿、總冠軍戰MVP：鼓山賴宇翔、最佳應援啦啦隊：鼓岩國小。陳品聲表示，希望傳愛盃不只是一項比賽，而是延續小選手棒球夢的戰場，期許未來傳愛盃公益少棒邀請賽，能邀集高雄市各校少棒球隊參賽，讓「傳愛盃」成爲高雄市專屬的盃賽，並以實際行動結合社會資源幫助孩子們，為基層棒球運動挹注更多力量，邀大家一起出力、給力，匯聚愛心，幫助孩子延續對棒球的熱情。