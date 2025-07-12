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罷免團體今（12）晚於台中市水安宮前廣場舉辦「反共護台總動員」晚會，前聯電董事長曹興誠偕前台中市長張溫鷹、總統資政沈國榮壓軸登台，曹興誠除再轟國民黨立委親共、賣台外，也喊出中國經濟下滑，中共不可能也沒有能力打台灣。該晚會由閩南狼工作室主辦，台中、花蓮、南投罷免團體均到場，前立委陳柏惟、網紅八炯、閩南狼、「葉霸」葉春蓮老師、「鷹爸」徐柏岳也都有上台。曹興誠今晚表示，今天大家站出來，代表大罷免已經成功了！這次大罷免是因為國民黨立委親共、賣台、背叛國家、違背職務，所以要被罷免。曹興誠提到，藍委被罵親共、賣台都不敢回答，只會每天罵總統賴清德，賴清德有親共、賣台嗎？這些人就是每天移轉焦點。曹興誠說，今天國民黨不反共了，問蔣萬安誰是敵對勢力，想消滅台灣？他不敢講；連勝文跑去北京說自己是中國人，不是中華民國人，而是中華人民共和國人；王鴻薇跑去央視說蔡英文是台灣地區領導人，直接把台灣降格，這是不是賣國？曹興誠表示，藍委每天想辦法弱化國防、民防、斷絕外交，想讓台灣香港化，被中共吞併，這是我們站出來保衛國家自由民主的原因。曹興誠也和台下大家報告，中國現在面臨很大問題，經濟下滑、失業率增加、債台高築，習近平已經失勢，中共不可能也沒有能力打台灣！大家免驚，不要怕！曹興誠認為，中共只想利用國民黨立委騙我們投降，我們絕不受騙，這次驅逐國民黨立委，全世界都會對台灣刮目相看，知道我們有決心、有勇氣團結保衛國家，所以投下罷免，就是救台灣！