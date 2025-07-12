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▲「韵lucky」表示原本只是不想浪費電，像平常一樣出門時就把冷氣關掉，怎料回到家一看，蝦子竟已經在魚缸中翻肚、全身通紅。（圖／翻攝自微博）

夏天炎熱的天氣，室內沒有冷氣不只多數人撐不住，就連寵物都無法忍受。一名飼主日前在網路上分享悲慘經驗，他在出門前順手關掉冷氣，沒想到疑似因室內太過悶熱，他回家後竟發現魚缸裡的寵物蝦「自來熟」，整隻變成通紅模樣，看起來就像真的被煮熟，畫面曝光後瞬間引發網友熱議。一名網友「韵lucky」發文表示，自己原本只是不想浪費電，像平常一樣出門時就把冷氣關掉，怎料回到家一看，蝦子竟已經在魚缸中翻肚、全身通紅，讓她崩潰直呼：「這麼點時間就自來熟了。」從圖片判斷，這隻蝦被養在一個小型玻璃缸中，水量不多，也沒有濾水與溫控設備。專家指出，如果環境氣溫超過35度，加上日曬直射或密閉空間悶熱，水溫可能會飆到40度以上，對蝦子來說幾乎是致命條件。水中的氧氣量驟降，加上玻璃缸導熱快、缺乏循環與降溫裝置，很容易造成蝦子在短時間內「熱熟」。照片曝光後，吸引大量網友留言，有人哭笑不得地說，「直接變成晚餐備料了」、「你養的是火鍋料吧」、「根本氣炸蝦生前照」、「這幾天的天氣是誰都別想活」。還有人提醒，「養水族千萬不能輕忽水溫！尤其玻璃缸真的很會加熱」，呼籲飼主務必注意環境溫度，避免類似悲劇再次發生。