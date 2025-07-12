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台鋼雄鷹洋投後勁今（12）日先發面對富邦悍將主投6局無失分，球隊最後以1：0險勝，後勁拿下本季第9勝，也是他跨季19連勝，離潘威倫創下的跨季21連勝「嘟嘟紀錄」還有2場。此外，後勁堪稱「悍將殺手」，加上此役6局無失分好投，本季對悍將已經連續18局無失分，跨季則是32局無失分，已追平樂天桃猿「老虎」黃子鵬對戰單一球隊的連續32局無失分紀錄。有趣的是，黃子鵬的紀錄，同樣是面對悍將，從2022年5月3日到2023年5月13日。後勁從2024年7月10日開始對悍將無失分，若再對悍將投1局無失分，將以對戰單一球隊33局無失分成中職新紀錄。後勁本季13先發中有12場優質先發，6月10日對中信兄弟僅投5.1局就失7分。談到對兄弟的該場比賽，後勁表示，「當時是我沒意識到，球投出去後有達到預期的效果，沒在安打後，檢查球路是否我想要的路線去跑，這是我的問題，沒有馬上確認進行修正。」談到跨季19連勝，後勁直言不會受到連勝紀錄影響，每次登板都是為了家人、球隊以及球迷而投球。此役雄鷹守護神林詩翔在9局下驚險守住1分領先，後勁表示，對林詩翔非常有信心，「我自己當過終結者，知道1分差的比賽很辛苦、困難，只要1球沒執行好，或是失投就會掉分，沒辦法為球隊守下勝利，我相信我們守護神可以守下這局。」