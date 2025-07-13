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▲氣溫方面會比昨天再高一些，各地高溫約32至35度，大臺北、南部及東南部容易有局部36度以上高溫。（圖／中央氣象署提供）

▲下週五、下週六（18日、19日）風向轉吹偏東風，且菲律賓東方海面低壓帶有熱帶擾動生成訊號。（圖／中央氣象署提供）

今（13）日台灣各地及澎湖大多為多雲到晴，午後大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且太平洋高壓勢力偏強，大台北、南部及東南部容易有局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率。下週菲律賓東方海面低壓帶有熱帶擾動生成的訊號，且有生成颱風的機會，路徑有機會北轉朝台灣靠近。今（13）日太平洋高壓勢力偏強，午後雷陣雨範圍減少，各地大多為多雲到晴的天氣，清晨至上午南部地區有局部短暫陣雨，午後大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，午後在上述地區活動請留意天氣變化。氣溫方面會比昨天再高一些，各地高溫約32至35度，大臺北、南部及東南部容易有局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率，戶外活動請注意防曬多補充水分。今天環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積◾良好：竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖◾普通：北部、高屏空品區及馬祖、金門下週一、下週二（14日、15日）水氣增多，風向為西南風，苗栗以南地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，7月14日新竹以北地區亦有局部短暫陣雨。16日、17日各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨；18日、19日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下週菲律賓東方海面低壓帶有熱帶擾動生成的訊號，預估下週三或下週四可能生成熱帶性低氣壓，且不排除增強為颱風，預估會往呂宋島東方海面前進，至於後續會往南海移動遠離台灣，或是北轉朝台灣靠近，還需等待下週進一步觀察。