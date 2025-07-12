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華為正試圖以小批量出口AI晶片，搶攻輝達主導的全球市場。據彭博報導，華為近期與阿聯、沙烏地阿拉伯及泰國接洽，推銷上一代「昇騰910B」處理器，並希望透過遠端雲端服務打入海外AI市場，舉動已引起美國高度關注。消息人士透露，華為對外提出的供貨數量僅為數千枚，尚未有明確協議。面對先進晶片出口限制，華為另以自家雲平台 CloudMatrix 384 作為替代方案，讓客戶可遠端使用採用更進階昇騰910C晶片的AI算力，但910C本身並未計畫出口。華為此舉被解讀為「先卡位、後擴張」策略，希望在提高產能前，先讓外國市場熟悉中國AI解決方案。尤其在阿拉伯與東南亞多國與北京關係密切的背景下，引發美國決策圈警戒。據了解，阿聯方面包括穆罕默德·本·扎耶德人工智慧大學（MBZUAI）尚未展現興趣，泰國洽談進度則不明。但沙烏地阿拉伯對潛在採購持開放態度，相關單位如沙烏地數據與AI管理局（SDAIA）已接近談判尾聲，惟官方尚未對此發表評論。美方憂慮，中東與東南亞是未來AI基礎建設重要布局區，若華為搶先布局，恐削弱美國晶片企業的主導優勢。美國總統川普5月訪問波灣期間，敲定數十億美元AI合作案，惟據悉美國商務部尚未核准晶片出貨。目前，向沙國、阿聯等國出口AI晶片需取得美方許可，川普政府官員主張應加快批准流程，以免市場被華為捷足先登。反之，也有部分聲音憂心，美國晶片若大規模流向海外，可能反被中方間接獲益。