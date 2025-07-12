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▲中興大學管理學院EMBA學生會與校友會，12日在台中洲際棒球場舉辦「家庭日聯誼活動」，歡樂氣氛嗨翻天。（圖／主辦單位提供）

中興大學管理學院EMBA學生會與校友會，12日在台中洲際棒球場舉辦「家庭日聯誼活動」，以「中興人、一家人」為主題，廣邀校友、 師長及在校生共同參與，吸引近200人熱情響應，場面熱鬧溫馨。活動由EMBA校友會理事長林澤輝、理事楊琇惠、榮譽理事長王逸華、學生會會長萬哲鴻共同策劃，結合體育賽事、社團交流與企業資源，成功凝聚中部EMBA社群向心力，展現菁英學程的多元活力。本次活動特別結合中華職棒36年例行賽─味全龍對戰中信兄弟精彩棒球賽，為呼應夏日氣氛，現場亦安排「夏日涼水祭」玩水活動 及結合派對品牌「國語作業簿」，以國語金曲打造KTV氛圍，現場氣氛嗨翻天。許多學長姐表示，這是難得一見的大型校友聚會，不僅重溫在校回憶，也加強彼此間的交流與支持。管理學院院長謝焸君教授到場支持並表示，中興大學EMBA不僅是學習的場 域，更是一個充滿關懷與支持的大家庭。透過這樣的家庭日活動，讓我們再次感受到中興大學管理學院的凝聚力與溫度。EMBA學生會會長萬哲鴻表示，這次家庭日不只是學長姐、學弟妹間的聯誼，更希望透過運動與親子活動，促進家庭參與，展現 EMBA 人脈網絡的聯結。活動由校友會副理事長楊木榮贊助每人電動小風扇、急時先總經理簡輔均贊助3萬元，以及品酒社社長方芸軒協力啤酒飲品，打造歡樂觀賽氛圍。許多畢業校友攜家帶眷參與支持職棒賽事，也對學弟妹們的熱情款待表示肯定，場中充滿中興人團結互助的情誼。中興大學管理學院EMBA近年來致力於提升學生會與校友間的連結，此次家庭日活動圓滿成功，展現中興EMBA一貫重視「學習、情誼與家庭」三位一體的價值理念，也為下半年更多交流活動揭開序幕。