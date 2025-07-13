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▲MLB交易大限將至，美媒點名菅野智之可能是紐約洋基隊的潛在交易對象。（圖／路透／達志影像）

▲此役馬林魚推出曾榮獲國聯塞揚獎的「魚王」Sandy Alcantara掛帥先發，繳出6局無失分的精采表現，成功拿下個人本季第3勝，也終結個人長達7連敗的低潮。（圖／路透／達志影像）

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）即將於8月1日迎來一年一度的交易截止日。隨著季後賽競爭逐漸白熱化，30支球隊正進入最後補強或清倉的關鍵時刻。而球隊如何判斷自身定位、端出什麼「菜色」進行交易，將左右本季戰局走向。本季的交易市場充滿變數，從戰績領先的買家如道奇、洋基、太空人，到陷入兩難的天使與勇士，再到明確進入「賣家模式」的運動家、白襪與馬林魚，各隊操作策略各異。尤其是擁有2022年賽揚獎得主「魚王」Sandy Alcántara 的馬林魚，是否將其推上交易檯面，勢必成為壓軸戲碼，引發全聯盟高度關注。依照目前排名與戰績，球隊大致可分為4種交易姿態：值得注意的是，第2與第3類型球隊的動向將是關鍵，特別是目前與外卡名額相差2至4場勝差的隊伍。若操作不慎，很有可能出現「補強失利又錯失季後賽」的雙重損失。自2022年起季後賽擴軍後，明確退出競爭的球隊數量大幅減少，因此「賣家市場」日趨縮小。加上2022年費城人、2023年遊騎兵與響尾蛇均以外卡資格挺進世界大賽，更多球隊選擇「只要晉級季後賽，就有機會」的思維，致使如2021年國民送走Max Scherzer與Trea Turner這類的重磅交易變得愈加稀少。取而代之的是，越來越多涉及年輕潛力股的「跳脫常規的交易」成為主流。而今年是否會出現大筆交易，正是考驗球隊管理層在有限資源下是否有足夠長遠的眼光與操作智慧。美聯方面，洋基、太空人與老虎目前都穩居分區前段班，在《FanGraphs》的季後賽機率預測中都高達95%以上，毫無懸念屬於「買家（Buyer）」。光芒同樣是季後賽強力競爭者，但光芒管理層一向維持保守操作，不太可能犧牲未來以換取短期戰力，但也極有可能會針對球隊弱點進行有限的補強。水手與藍鳥2隊目前雖尚未穩定處在季後賽的外卡排名內，但只要維持近期表現，也有望轉為「買家」，且為了鞏固季後賽門票，他們的補強動機十足。美聯最複雜的是天使，雖然距離外卡區僅有2.5場勝差，但整體數據並不理想。先發投手防禦率4.22（聯盟第21）、牛棚防禦率5.17（聯盟第27），再加上主帥人選未定、明星外野手Mike Trout傷情反覆，戰力評估極為困難。天使將如何抉擇，成為本次交易市場最值得關注的焦點之一。反觀金鶯、運動家、白襪等戰績墊底球隊，則已進入全面清算階段。外媒也傳出，金鶯日籍強投菅野智之、運動家王牌投手Luis Severino、白襪強打Luis Robert Jr.等球員都有可能被端上市場。國聯方面，道奇、費城人、小熊穩居分區領先位置，其中費城人、小熊與各自分區的第2名球隊僅有2場勝差，預計將在交易市場加大動作，以確保優勢。教士與巨人目前落後外卡區2場以內，也屬於積極的潛在買家行列。外卡區內其他3支球隊包括大都會、釀酒人與紅雀目前晉級機率在30至80%之間，戰局相當膠著，任何一筆關鍵補強都有可能改變局勢。值得一提的是，戰力仍強卻排名靠後的勇士情況相對特殊。開季7連敗後，戰績未見起色，目前僅38勝45敗，外卡落後達8場，晉級機率僅25.1%。儘管如此，陣中仍擁有如Ronald Acuña Jr.、Matt Olson與Marcell Ozuna等明星野手，只是投手戰力崩壞。此外，勇士總經理兼棒球營運總裁Alex Anthopoulos也曾強調不會貿然拆隊，因此勇士仍有可能藉由補強死守季後賽的一線生機。在眾多潛在賣家中，馬林魚可能釋出的2022年國聯賽揚得主「魚王」Sandy Alcántara無疑是交易市場中的最大主角。Alcántara雖然本季開局不佳，但近期狀態回升，而且合約還有2年半，若掛牌交易勢必引發激烈搶購。只要馬林魚願意釋出，幾乎可以預期會成為今年交易大限的「壓軸大戲」。