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▲「小小警察x小小海巡-守護兒少安全體驗營」藉互動式的遊戲關卡和救援任務VR體驗，宣導反毒、防詐、婦幼安全及交通安全意識，將犯罪預防觀念從小扎根。（圖／高市警婦幼隊提供）

114年暑期青春專案已開跑，高市警局婦幼隊12日與三地集團在前鎮區AI慕光城舉辦「小小警察x小小海巡-守護兒少安全體驗營」就「防制少年遭受詐騙及淪為詐騙集團成員」、「防制少年接觸新興毒品與(電子)菸害」、「防制兒少性剝削、性影像相關犯罪與危害」及「防制少年涉入賭博及犯罪組織」等四大主軸加強宣導活動。參與「小小警察x小小海巡-守護兒少安全體驗營」現場小朋友穿上帥氣的警察制服，藉互動式的遊戲關卡和救援任務VR體驗，宣導反毒、防詐、婦幼安全及交通安全意識，將犯罪預防觀念從小扎根。同時，為營造兒少健康安全的暑假休閒環境，高雄市警察局婦幼警察隊呼籲，兒少使用3C應有正確觀念，不沉迷網路遊戲，不點閱不明網站，不外洩個人資料。尤其是要保護身體自主權，小心假交友真詐騙，勿裸聊、勿傳性私密影像，牢記三不原則：「不拍攝、不散布、不持有」，以免受害。