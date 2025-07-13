炎炎夏日划船消暑趣！台中市體育總會輕艇委員會12、13日及19、20日在大里康橋水岸公園舉辦「114年運動i台灣2.0計畫－水上嘉年華」活動，開放市民朋友免費體驗獨木舟，吸引眾多大小朋友參與。
12日舉辦開幕式，市府運動局長游志祥代表市長盧秀燕出席，並致詞感謝輕艇委員會舉辦為期四天的水上嘉年華，讓民眾在城市裡就能享受划行水面上的清涼快感。
運動局說明，此次活動由專業團隊全程協助民眾體驗，讓市民能在安全無虞的環境中親近水域。下水前，現場教練提供完整的專業指導，包括救生衣穿著、遇到緊急狀況時的呼救技巧，以及舟艇操作與划槳等基礎知識與技能。
現場安排三位專業救生員，隨時維護參與者安全。活動結合水上體驗與安全知識推廣，無論男女老少，即使是第一次接觸划船的民眾，也能輕鬆上手、安心體驗。
運動局表示，台中積極推廣水域運動，也重視水域安全宣導，今年已辦理包括「龍舟暨獨木舟體驗營」、「2025水岸花都SUP音樂漫划行」、「114年端午節龍舟輕艇休閒艇體驗活動」、「114年暑期防溺宣導活動-兒童游泳防溺課程」、「水域自救與觀摩」等，每場參與人次逾千人，深獲市民好評。
後續水域活動將於8月30日在大里區康橋水岸公園舉行「南區全民水上運動嘉年華休閒活動」，更多資訊歡迎至「i運動資訊平台-活動專區」（https://isports.sa.gov.tw/Index.aspx）查詢。
運動局指出，市長盧秀燕重視水域運動發展，市府斥資於康橋水域打造台中首座「水域運動管理中心」，同時進行橡皮壩等工程建設，全面升級並優化訓練設施與環境，提供選手更加安全、專業的訓練場域。未來市府將持續投入資源與心力，深化基層發展，持續為台中水域運動扎根，培育更多國際好手。
除水域運動的推廣，市府也鼓勵市民朋友落實「規律運動7333」健康生活理念，號召市民朋友一同養成每週運動3次、每次30分鐘、運動時心跳達每分鐘130下以上，微喘微汗就達標的良好習慣。運動局同步推出線上互動小活動，只要完成指定任務並答對問題，即可參加抽獎活動，有機會獲得Galaxy Fit3健康手環、筋膜槍或按摩滾筒等實用好禮，活動詳情請上台中市政府運動局臉書粉絲專頁查詢 ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100064083490300 ) 。(
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運動局說明，此次活動由專業團隊全程協助民眾體驗，讓市民能在安全無虞的環境中親近水域。下水前，現場教練提供完整的專業指導，包括救生衣穿著、遇到緊急狀況時的呼救技巧，以及舟艇操作與划槳等基礎知識與技能。
現場安排三位專業救生員，隨時維護參與者安全。活動結合水上體驗與安全知識推廣，無論男女老少，即使是第一次接觸划船的民眾，也能輕鬆上手、安心體驗。
運動局表示，台中積極推廣水域運動，也重視水域安全宣導，今年已辦理包括「龍舟暨獨木舟體驗營」、「2025水岸花都SUP音樂漫划行」、「114年端午節龍舟輕艇休閒艇體驗活動」、「114年暑期防溺宣導活動-兒童游泳防溺課程」、「水域自救與觀摩」等，每場參與人次逾千人，深獲市民好評。
後續水域活動將於8月30日在大里區康橋水岸公園舉行「南區全民水上運動嘉年華休閒活動」，更多資訊歡迎至「i運動資訊平台-活動專區」（https://isports.sa.gov.tw/Index.aspx）查詢。
運動局指出，市長盧秀燕重視水域運動發展，市府斥資於康橋水域打造台中首座「水域運動管理中心」，同時進行橡皮壩等工程建設，全面升級並優化訓練設施與環境，提供選手更加安全、專業的訓練場域。未來市府將持續投入資源與心力，深化基層發展，持續為台中水域運動扎根，培育更多國際好手。
除水域運動的推廣，市府也鼓勵市民朋友落實「規律運動7333」健康生活理念，號召市民朋友一同養成每週運動3次、每次30分鐘、運動時心跳達每分鐘130下以上，微喘微汗就達標的良好習慣。運動局同步推出線上互動小活動，只要完成指定任務並答對問題，即可參加抽獎活動，有機會獲得Galaxy Fit3健康手環、筋膜槍或按摩滾筒等實用好禮，活動詳情請上台中市政府運動局臉書粉絲專頁查詢 ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100064083490300 ) 。(