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2025年溫布頓網球錦標賽女單決賽13日上演歷史性一戰，波蘭名將Iga Swiatek僅花57分鐘，就以6：0、6：0直落二橫掃美國好手Amanda Anisimova，不僅勇奪生涯首座溫網冠軍，也創下114年來女單決賽最懸殊比分紀錄，被國際媒體譽為「百年最慘烈決賽」。這場壓倒性勝利，也讓Swiatek的大滿貫冠軍數正式累積至6座，並繼續保持在大滿貫決賽中的完美戰績6勝0敗。本屆溫網女單決賽僅耗時57分鐘，Iga Swiatek便以兩盤6：0的壓倒性比數擊敗首次闖入大滿貫決賽的Amanda Anisimova，贏得她生涯首座溫網冠軍。這不僅是Swiatek職業生涯在大滿貫決賽的第六勝零敗完美紀錄，更是溫網自1910年以來，首次出現決賽中有一方一盤未得的「雙貝果」慘況，創下驚世紀錄。年僅24歲的波蘭好手Iga Swiatek，在這場比賽中展現超強宰制力。全場總得分以55：24大幅領先Anisimova，且她僅靠著10個致勝球便達成這項驚人成就。反觀23歲的Amanda Anisimova，從比賽一開始便表現不穩，總共發生28次非受迫性失誤，讓Swiatek得以輕鬆取勝。這座溫網冠軍是Swiatek職業生涯在草地賽事拿下的第一個冠軍，在此之前，她已坐擁4座法國網球公開賽紅土冠軍和一座美國網球公開賽硬地冠軍，這也結束了她長達一年多的冠軍荒，Swiatek上一次奪冠是在2024年6月的法國網球公開賽。