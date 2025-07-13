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▲湖人高層對於以Doncic為核心重新打造陣容的決心相當明確，使得LeBron與球團的關係面臨前所未有的緊張。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）球星「詹皇」LeBron James近日決定執行自己與洛杉磯湖人合約中價值5260萬美元的球員選項，正式續留球隊至2025-26賽季。儘管這項決定對即將年滿41歲的球員來說極為罕見，但對仍具明星身手的LeBron而言，卻也不令人意外。不過根據報導，James此刻和湖人的關係並不穩固，或許正是金州勇士嘗試去得到他的最佳時機。LeBron的合約問題，在近期引起外界熱烈討論，主因在於湖人近來已將建隊重心轉向新生代超級球星Luka Doncic。根據報導，湖人高層對於以Doncic為核心重新打造陣容的決心相當明確，使得LeBron與球團的關係面臨前所未有的緊張。在此背景下，據ESPN記者Ramona Shelburne與Brian Windhorst披露，金州勇士再次評估是否應向湖人提出交易報價，爭取與LeBron聯手的可能性。事實上，早在2023-24賽季，勇士就曾試圖促成與LeBron的交易。「包括金州勇士在內的多支球隊，在LeBron執行球員選項後，再次考慮是否提出報價。」報導指出，勇士近年來一直關注LeBron的動向，若此時再次出手，極可能是長期布局的一環。若LeBron最終加盟勇士，將促成他與Stephen Curry的夢幻聯手組合。不過值得注意的是，LeBron的合約中擁有交易否決權，任何交易必須獲得他本人的同意才能成行。回顧過去七年，LeBron為湖人奉獻全力，平均每場繳出26.6分7.9籃板與8.1助攻，並在2020年率隊奪下隊史第17座總冠軍。他在2018年主動選擇加盟當時正處於低谷的湖人，而如今球隊快速轉向支持Doncic，讓LeBron感受到微妙變化。據消息人士指出，「在球團的轉型過程中，LeBron認為外界忽略了一些該注重的細節。」雖然Doncic從未要求加盟湖人，但LeBron的忠誠與成就，仍讓部分球迷對湖人做法感到不滿。報導更預測，2025-26賽季將可能是LeBron穿上紫金戰袍的最後一年。勇士是否將出手換來這位4屆MVP，讓我們拭目以待。