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但他最可怕的時候其實是出手前的跑位階段

▲Draymond Green常常會為Stephen Curry做出非法掩護，但卻有幾次都沒被抓到。（圖／美聯社／達志影像）

身為NBA美國職籃（National Basketball Association）頂尖的防守悍將，「禿曼巴」Alex Caruso近期在《Dan Patrick Show》節目上，暢談自己過往對位Stephen Curry的經驗。他毫不避諱地表示，面對這位金州勇士核心球星，最大的挑戰來自他「無球時的威脅」，並談到Curry作為NBA最頂尖得分手難以防守之處，Caruso指出：「我不確定一般球迷是否了解Curry的球探報告重點，。他一旦將球傳出，就會立即進入複雜的無球移動，讓防守者措手不及。」他接著說道：「他跟Draymond的連結非常強，兩人彼此非常了解彼此的跑位與閱讀防守的能力。而我作為防守者的角度來看，，但卻有幾次都沒被抓到。」此番言論引發討論，如今連Caruso這樣的防守專家也公開表示，無疑再添話題。儘管Curry仍是聯盟最具威脅的進攻球星之一，但勇士隊本季休賽期至今補強動作有限。雖，但整體陣容與西區其他豪強相比仍顯平庸。即便有Curry與Jimmy Butler這樣的超級組合，若不盡快補強，勇士下季恐難有實質奪冠競爭力。「非法掩護（Illegal Screen / Illegal Pick）」是籃球比賽中一種進攻方犯規的行為，通常發生在掩護隊友的過程中沒有遵守特定規則。以下是這條規則的詳細說明：掩護（Screen）是籃球運動中進攻戰術的一部分，指一名進攻球員站在某個位置阻擋防守者的路徑，幫助持球或無球的隊友擺脫防守。以下是幾種常見的非法掩護情形：掩護球員必須保持靜止，不能在與防守者接觸前或接觸時移動身體或腳步。若邊掩護邊走、滑步、轉身等都屬犯規。如果掩護球員用肩膀、手臂或臀部「推人」、伸肘，導致防守者無法合理閃避，也會被吹犯規。若掩護球員突然站在防守者路線上，距離太近、防守者來不及避開，也屬非法。如果持球者配合掩護故意撞人，或掩護者掩護後立刻「滑向籃框」造成防守混亂，也可能被判進攻犯規。像Stephen Curry這類射手型球員會頻繁地進行無球跑動，隊友為了幫他製造空檔，常用掩護來擋人，而這種高速度、密集移動的掩護戰術常常踩在規則邊緣。像Draymond Green這樣的球員，就被很多防守者認為有時會做出不容易被發現的細微移動或「推人式」掩護，但因節奏快、難判斷，裁判不一定會吹。若被判為非法掩護，裁判會吹進攻犯規，球權會直接轉換給對方球隊，不會計入罰球。