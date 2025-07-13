身為NBA美國職籃（National Basketball Association）頂尖的防守悍將，「禿曼巴」Alex Caruso近期在《Dan Patrick Show》節目上，暢談自己過往對位Stephen Curry的經驗。他毫不避諱地表示，面對這位金州勇士核心球星，最大的挑戰來自他「無球時的威脅」，並直言Curry與「嘴綠」Draymond Green的配合中常出現非法掩護，但卻屢屢逃過裁判吹判。
Curry的無球跑位太出色 與Green默契十足
談到Curry作為NBA最頂尖得分手難以防守之處，Caruso指出：「我不確定一般球迷是否了解Curry的球探報告重點，但他最可怕的時候其實是出手前的跑位階段。他一旦將球傳出，就會立即進入複雜的無球移動，讓防守者措手不及。」
他接著說道：「他跟Draymond的連結非常強，兩人彼此非常了解彼此的跑位與閱讀防守的能力。而我作為防守者的角度來看，老實說他們常常會做出非法掩護，但卻有幾次都沒被抓到。」
嘴綠發法掩護太多 Caruso也吐槽
此番言論引發討論，不少球迷早已對勇士多年來掩護動作「遊走在灰色地帶」有所微詞，如今連Caruso這樣的防守專家也公開表示，無疑再添話題。
儘管Curry仍是聯盟最具威脅的進攻球星之一，但勇士隊本季休賽期至今補強動作有限。雖傳出將簽下Al Horford與De’Anthony Melton，但整體陣容與西區其他豪強相比仍顯平庸。即便有Curry與Jimmy Butler這樣的超級組合，若不盡快補強，勇士下季恐難有實質奪冠競爭力。
「非法掩護（Illegal Screen / Illegal Pick）」是籃球比賽中一種進攻方犯規的行為，通常發生在掩護隊友的過程中沒有遵守特定規則。以下是這條規則的詳細說明：
什麼是「掩護」？
掩護（Screen）是籃球運動中進攻戰術的一部分，指一名進攻球員站在某個位置阻擋防守者的路徑，幫助持球或無球的隊友擺脫防守。
什麼情況會構成「非法掩護」？
以下是幾種常見的非法掩護情形：
🏀掩護者在掩護時移動（Moving Screen）
掩護球員必須保持靜止，不能在與防守者接觸前或接觸時移動身體或腳步。若邊掩護邊走、滑步、轉身等都屬犯規。
🏀身體推擠、防守者無法閃避
如果掩護球員用肩膀、手臂或臀部「推人」、伸肘，導致防守者無法合理閃避，也會被吹犯規。
🏀沒給防守者足夠反應時間
若掩護球員突然站在防守者路線上，距離太近、防守者來不及避開，也屬非法。
🏀持球人違規使用掩護
如果持球者配合掩護故意撞人，或掩護者掩護後立刻「滑向籃框」造成防守混亂，也可能被判進攻犯規。
為什麼非法掩護這麼常見？
像Stephen Curry這類射手型球員會頻繁地進行無球跑動，隊友為了幫他製造空檔，常用掩護來擋人，而這種高速度、密集移動的掩護戰術常常踩在規則邊緣。
像Draymond Green這樣的球員，就被很多防守者認為有時會做出不容易被發現的細微移動或「推人式」掩護，但因節奏快、難判斷，裁判不一定會吹。
被吹發法掩護後會如何？
若被判為非法掩護，裁判會吹進攻犯規，球權會直接轉換給對方球隊，不會計入罰球。
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談到Curry作為NBA最頂尖得分手難以防守之處，Caruso指出：「我不確定一般球迷是否了解Curry的球探報告重點，但他最可怕的時候其實是出手前的跑位階段。他一旦將球傳出，就會立即進入複雜的無球移動，讓防守者措手不及。」
他接著說道：「他跟Draymond的連結非常強，兩人彼此非常了解彼此的跑位與閱讀防守的能力。而我作為防守者的角度來看，老實說他們常常會做出非法掩護，但卻有幾次都沒被抓到。」
嘴綠發法掩護太多 Caruso也吐槽
此番言論引發討論，不少球迷早已對勇士多年來掩護動作「遊走在灰色地帶」有所微詞，如今連Caruso這樣的防守專家也公開表示，無疑再添話題。
儘管Curry仍是聯盟最具威脅的進攻球星之一，但勇士隊本季休賽期至今補強動作有限。雖傳出將簽下Al Horford與De’Anthony Melton，但整體陣容與西區其他豪強相比仍顯平庸。即便有Curry與Jimmy Butler這樣的超級組合，若不盡快補強，勇士下季恐難有實質奪冠競爭力。
「非法掩護（Illegal Screen / Illegal Pick）」是籃球比賽中一種進攻方犯規的行為，通常發生在掩護隊友的過程中沒有遵守特定規則。以下是這條規則的詳細說明：
什麼是「掩護」？
掩護（Screen）是籃球運動中進攻戰術的一部分，指一名進攻球員站在某個位置阻擋防守者的路徑，幫助持球或無球的隊友擺脫防守。
什麼情況會構成「非法掩護」？
以下是幾種常見的非法掩護情形：
🏀掩護者在掩護時移動（Moving Screen）
掩護球員必須保持靜止，不能在與防守者接觸前或接觸時移動身體或腳步。若邊掩護邊走、滑步、轉身等都屬犯規。
🏀身體推擠、防守者無法閃避
如果掩護球員用肩膀、手臂或臀部「推人」、伸肘，導致防守者無法合理閃避，也會被吹犯規。
🏀沒給防守者足夠反應時間
若掩護球員突然站在防守者路線上，距離太近、防守者來不及避開，也屬非法。
🏀持球人違規使用掩護
如果持球者配合掩護故意撞人，或掩護者掩護後立刻「滑向籃框」造成防守混亂，也可能被判進攻犯規。
為什麼非法掩護這麼常見？
像Stephen Curry這類射手型球員會頻繁地進行無球跑動，隊友為了幫他製造空檔，常用掩護來擋人，而這種高速度、密集移動的掩護戰術常常踩在規則邊緣。
像Draymond Green這樣的球員，就被很多防守者認為有時會做出不容易被發現的細微移動或「推人式」掩護，但因節奏快、難判斷，裁判不一定會吹。
被吹發法掩護後會如何？
若被判為非法掩護，裁判會吹進攻犯規，球權會直接轉換給對方球隊，不會計入罰球。