我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國邊境執法人員日前在沙繳府多地查獲多起非法入境事件，一批柬埔寨民眾因家鄉無工可做、生活陷入困境，冒險偷渡重返泰國，結果遭軍警攔截扣留。根據《KhaoSod》和《Thaiger》報導，7月9日晚間，泰國警方在沙繳府巴萊分區（Pa Rai）班東牛村（Baan Dong Ngu）附近發現9名非法入境的柬埔寨人，將其當場扣留。這群人原先在泰國的隆哥樂市場（Rong Kluea Market）從事二手鞋維修等工作，今年6月因邊境政策轉變返鄉，沒想到回國後遲遲找不到工作，只好選擇偷渡回泰國繼續討生活。同一晚，在鄰近的孔南賽分區（Khlong Nam Sai），另一組柬埔寨偷渡客也被逮捕，這是一戶六口之家，包括一名年僅兩歲的女童。他們在穿越一片甘蔗田時被士兵發現，同行的兩名蛇頭趁機逃逸。據了解，這家人過去同樣在隆哥樂市場做小販生意，但因貨品受損、急需回泰國處理，卻無法合法入境，只好每人支付4000泰銖（約新台幣3560元）請人協助非法越界。為防堵非法入境，泰國軍方出動布拉帕特遣部隊（Burapha Task Force）、阿蘭雅帕貼特種部隊與第1201游擊兵連，在泰柬邊境加強巡邏。其間，士兵在靠近隆哥樂市場的一處出租屋B/1號房間聽見疑似砸牆聲，進入調查後，在浴室內發現三名柬埔寨女子躲藏其中，牆面明顯有被破壞痕跡。這些案件突顯出東南亞勞動人口的跨境困境。對於許多柬埔寨人而言，泰國仍是尋求工作與收入的主要出口，即便風險重重，也難以抗拒「再回去」的念頭。