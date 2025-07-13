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印度一段影片近日在網路瘋傳，只見一名男子徒手抓住一條體型驚人的眼鏡王蛇（King Cobra），全程淡定從容，讓不少網友看了又驚又怕，直呼「太瘋狂了！」這段11秒的短片由印度森林局官員卡斯萬（Parveen Kaswan）於社群平台X（前推特）分享。影片中，男子緩慢但果決地握住一條巨大的眼鏡王蛇，蛇身長度明顯超過男子身高，粗度甚至接近大腿，引發大量轉發與留言。許多網友對毒蛇的尺寸感到震撼，有人留言說曾在野外見過體長達17英尺（約5.1公尺）的眼鏡王蛇，「光是看到就頭皮發麻」。也有網友表示這樣的行為太危險，呼籲一般人若在野外遇蛇應保持距離、慢慢後退，千萬不要嘗試接近或抓捕。根據資料顯示，眼鏡王蛇是目前已知體型最長的毒蛇，最長可達5.5公尺。牠們分布於東南亞多地，以及印度的西高止山脈、阿薩姆邦、梅加拉亞邦和阿魯納恰爾邦等地。儘管擁有強大毒性和令人敬畏的外型，眼鏡王蛇其實不屬於主動攻擊型生物，多半會主動避開人類。不過專家提醒，一旦被咬仍具有極高風險，不可掉以輕心。不久前，泰國一名男子在飯店內試圖拍攝與眼鏡蛇互動的畫面，結果不慎遭咬，最終不治，成為另一起因輕忽毒蛇而釀成悲劇的案例。