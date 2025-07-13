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中國外交部長王毅近日針對「南海仲裁案」再度闡述中方立場，強調菲律賓單方面提起仲裁程序，不僅缺乏事先協商的前提，也違背國際仲裁需雙方同意的原則，因此一開始就不具備法律效力。他指出，菲方此舉違反了《南海各方行為宣言》中「通過友好談判解決爭端」的規定，也背離了中菲過往協議，違反國際法上「禁止反言」的基本準則。王毅表示，雖然菲律賓與部分西方國家將仲裁案包裝為程序性或技術性爭端，但本質涉及南沙群島主權與海域劃界問題，領土爭議不在《聯合國海洋法公約》所規範的範圍內。更何況中國早在2006年就已正式聲明，將海洋劃界問題排除於該公約下的爭端解決機制之外。他強調，聯合國五個安理會常任理事國中，除美國未加入該公約外，其他四國也都提出類似排除聲明。王毅批評，該仲裁庭「越權審理、濫用機制」，以《公約》之名行違反《公約》之實，不僅破壞國際海洋法體系，也影響各國海洋權益。他特別提到，仲裁庭將太平島判定為「岩礁」，否定南沙群島具備產生專屬經濟區與大陸架的能力，這種判定若成為通則，將推翻許多國家對自身島礁的主張，並質疑：「難道美日也願意放棄聲索依據嗎？」針對仲裁案的背景，王毅直言這是由域外國家主導、操作的「政治鬧劇」，目的在於破壞南海穩定。他表示，越來越多國家看穿這場「仲裁劇碼」，認同中方堅持的是國際法治與《海洋法公約》的正確精神。他最後強調，當前南海局勢總體穩定，中國與東盟國家正在加快「南海行為準則」磋商，致力於建立和平、合作與友善的南海新敘事。他警告，一切試圖製造對立與挑撥離間的行動，都將最終失敗。