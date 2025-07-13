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柬埔寨國會於11日一致通過憲法修正案，為政府日後剝奪被指控與外國勢力勾結者的公民身份鋪平道路。儘管當局強調此舉是為了國家安全，但人權團體強烈批評，此舉恐成為官方打壓異議的新工具，進一步壓縮本已岌岌可危的政治空間。此次修憲案由總理洪馬內與125名國會議員全數投票支持，將原本憲法中有關「柬埔寨國籍的獲得、喪失與撤銷」的條文，改為「依法決定」，也刪除了「除非經雙方同意，任何柬埔寨公民不得被褫奪國籍、流放或引渡」的保障性規定。司法部長高樂對此表示，如果你背叛國家，國家不會留你。並透露一部關於撤銷國籍的新法律已在起草，將儘快提交國會審議。此舉引發國內外關注。國際人權觀察組織（Human Rights Watch）警告，洪森政權過去即常以「叛國罪」、「勾結外國勢力」等模糊指控，迫使異議者噤聲，或使他們面臨監禁與流亡命運。2023年，主要反對黨「救國黨」創辦人金速卡（Kem Sokha）因被控與外國勢力合謀而遭判刑27年，至今仍遭軟禁；該黨更在2017年被最高法院解散，導致執政黨「柬埔寨人民黨」（CPP）於2018年與2023年兩度大選中「一黨獨大」。洪馬內去年7月從其父洪森手中接班後，對外宣稱要實現「新一代領導改革」，但至今未見實質改善。在野聲音遭邊緣化，媒體自由持續倒退，前獨立媒體《VOD》也於2023年遭勒令停業。如今修憲進一步為撤銷國籍鋪路，更讓外界擔憂，政府將藉此對流亡海外的異議人士與批評者展開清算。根據《柬埔寨國籍法》，取得國籍者包括出生、歸化與婚姻等方式，但對於撤銷國籍的規範原本有限，主要僅適用於詐欺或重罪等個案。憲法過去則提供最後防線，如今經修正後，「依法決定」的模糊用語恐讓政府權力無限上綱。柬埔寨自2020年通過《反叛國法》後，與中國的關係日益緊密，被批評日益靠攏威權治理模式。人權團體擔心，在缺乏制衡機制下，洪馬內政權恐藉由修法與修憲，鞏固長期執政正當性，並進一步以「愛國」之名打壓異議之實。