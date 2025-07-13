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▲公貓在志工營救下，幸運獲救。（圖／翻攝自KhaoSod）

泰國東北部烏隆他尼府發生一起驚險的動物救援行動，一隻白底黑斑的公貓疑似在夜間為了搶奪母貓與其他浪浪打鬥，混亂中跳上鐵欄，結果右大腿不慎被銳利鐵欄刺穿，整整掛在3公尺高的圍籬上長達7小時，所幸最後被志工順利救下。這起事件發生在7月10日中午12點45分，救援團體「法政基金會」接獲通報，指在烏隆他尼市區一處民宅旁的圍籬上，有一隻貓受困。報案人同時也是當地的社區理事與公共衛生志工，他們引導救難人員到現場後發現，這隻貓大約5到6歲，右大腿遭鐵欄尖刺貫穿，神情痛苦，不斷發出低鳴聲。志工立刻穿戴防護手套，攀上梯子將貓咪臉部蓋上布料安撫情緒，接著用工具將鐵刺鋸斷，過程約3分鐘，所幸沒有傷及骨頭與重要器官。成功脫困後，貓咪立刻跳下逃走，回到熟悉的小巷。但救援志工阿努西（Anusit Saenbungko）卻不慎被驚恐反擊的貓咬傷，左手食指與拇指出現流血傷口，當場由吉拉蓬進行初步包紮，隨後送往醫院注射破傷風與狂犬病疫苗。報案人表示，該區貓隻繁多，許多是沒人認養的浪浪，時常在夜間於屋頂或圍籬上活動。事發當天凌晨3點，聽到幾隻公貓激烈爭鬥，接著是淒厲慘叫，但一開始沒發現有貓受傷，直到早上9點再次聽到哀鳴聲，才循聲發現那隻貓掛在鄰居的圍籬上。報案人原本想自行拿梯子救貓，但擔心傷勢嚴重貿然移動會致命，才決定通報專業救援團隊協助。她也呼籲社會能多關注浪浪的處境，避免類似悲劇一再發生。