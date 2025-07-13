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美國總統川普提名擔任駐新加坡大使的辛哈醫師，近日在參議院人事聽證會上的荒腔走板表現，引爆輿論關注。他不但對美新貿易數據一問三答、答非所問，還對新加坡在東南亞角色與區域戰略毫無頭緒，遭民主黨籍參議員譚美．達克沃絲當場斥責「完全沒準備」，批評他把大使當作「過好日子的工作」，並強調：「我們現在需要的是能做事的人。」現年約60歲的辛哈（Dr. Anjani Sinha）為印度裔美籍骨科與運動醫學外科醫師，長年在佛州執業，曾於紐約經營連鎖診所，並自稱擁有企業家背景。川普（Donald Trump）於今年3月提名他出任駐新加坡大使，讚譽他為「深受敬重的企業家」，並以「安吉」（Anji）稱呼。聽證會上，共和黨參議員林賽．葛理翰（Lindsey Graham）則以「川普十年摯友」介紹他出場。但這樣的人脈並未掩蓋他對職務缺乏認知的事實，在聽證會上，譚美（Tammy Duckworth）要求辛哈說出新加坡與美國的貿易順差數據，他起初答稱為800億美元（約新台幣2.33兆元），接著又改口180億（約新台幣5256億元），最後才被糾正為實際數字28億美元（約新台幣817.7億元）。當被問及如何向新加坡民眾解釋川普政府對該國徵收10%對等關稅的立場時，他語焉不詳，一連串模糊說法後草草以「對話尚未結束」作結，完全未能展現應有的外交準備。新加坡是美國在印太地區最穩固的夥伴之一，不僅是重要的軍事補給與轉運基地，亦是印太經濟框架（IPEF）成員之一。美國海軍第七艦隊常駐新加坡，並與當地港口與軍方進行密切協調。2024年雙邊貿易總額達1070億美元（約新台幣3.12兆元），其中美方順差為28億美元。新加坡也即將接任東協輪值主席，負責協調區域安全、數位轉型及永續發展等議題，對美國抗衡中國在東南亞影響力格外關鍵。這些對辛哈而言似乎全是「空白題」。當譚美問及新加坡將接任東協輪值主席、如何看待星國在區域事務中的角色，以及美軍部署狀況時，他非但答不上來，甚至出現明顯混淆與遲疑，令譚美不禁直言，你沒有把這份工作當回事。這段畫面在新加坡社群平台廣泛轉傳，引發當地網民群起吐槽。一名網友留言：「不知道哪個更糟，是關稅還是讓他當大使。」另一人譏諷：「他不是Ambassador，而是Embarassador。」甚至有媒體指出，這樣的提名暴露了美國「政治任命」制度的缺陷，特別是在川普時代，大使職位屢被交給與總統私交甚篤者，專業經歷與地緣理解反而被擺在次要位置。儘管表現失常，辛哈仍有可能獲得參議院批准。共和黨目前掌控參議院與外交委員會，多數人預期該提名案將在黨派立場主導下過關。然而，輿論壓力與外界批評聲浪也正升高，質疑川普「任人唯親」的作風是否再次將外交專業拋諸腦後。無論提名結果如何，這場聽證會已讓辛哈成為網路熱議的「外交笑話」。