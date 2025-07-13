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在全球晶片業競逐下，馬來西亞原本蓄勢待發準備擴大投資，如今卻被一紙未定案的美國關稅政策拖慢腳步。馬來西亞半導體產業協會（MSIA）會長王壽苔近日受訪時表示，大馬業者多數暫緩投資與擴廠計畫，關鍵在於美國對半導體產品可能恢復加徵高額關稅，使業界陷入觀望。他直言，所有人都在等待局勢如何落定，投資會在條件明朗後回來。美國總統川普（Donald Trump）今年提出「對等關稅」政策，聲稱要對不對美開放市場的國家祭出懲罰性關稅。然而，這段「緩衝期」即將於8月1日屆滿，若無實質成果，馬國恐再度面臨稅率攀升壓力。根據《日經亞洲》報導，目前至少有7個東南亞國家面臨20%以上的新關稅，美國正施壓各國簽署具體雙邊貿易協議。馬來西亞在全球半導體供應鏈中占據關鍵角色，是全球第六大晶片出口國，出口額高達7270億馬幣（約新台幣5.3兆元），其中約40%為電機與電子產品。馬國同時也是全球封裝測試重鎮，為英特爾、格芯（GlobalFoundries）與英飛凌（Infineon）等企業提供後段製程設施。全球每10片晶片中，就有一片經過馬國加工。產業發展也面臨內外夾擊，除了貿易不確定性，馬來西亞政府自7月起將銷售及服務稅從6%調高至8%，提高營運成本；另一方面，新興對手如越南和印度在勞動成本與政策激勵上不斷加碼，也讓馬國必須更積極保住其地位。為爭取長期競爭力，馬來西亞政府去年宣布將投入至少250億馬幣（約新台幣1845億元）作為晶片產業升級基金，並設下2030年將半導體出口額倍增至1.2兆馬幣（約新台幣8.24兆元）的目標。國際半導體設備與材料協會（SEMI）也指出，隨著全球企業尋找「中國+1」替代地，馬國若能穩住政策與成本優勢，將有潛力成為全球晶片製造環節中不可或缺的一環。但眼下美方政策仍是最大變數。王壽苔指出，一旦美國決定重啟高額關稅，即使馬國在製造技術與供應鏈整合上具備優勢，也恐因出口受阻導致資金撤出。未來幾週談判結果，將直接左右整體東南亞晶片布局，也將考驗馬國政府能否妥善應對全球供應鏈重整下的挑戰。