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▲Luka Doncic合約即將到期，湖人最重要目標就是說服他留下，並簽下象徵頭號球星的超級頂薪合約，在此前提下，詹皇已經確定得離開湖人。（圖／美聯社／達志影像）

▲「皇子」Bronny James本季為2年合約最後1年，他父親LeBron James高機率離隊情況下，他必須證明身手，爭取湖人下一份合約保障。（圖／美聯社／達志影像）

根據外媒《NBA Analysis》記者Pocholo Magsino報導，NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人2025-26年球季結束後，即將確定結束「詹皇」LeBron James掌權的時代，確定由Luka Doncic接手球隊領袖地位，而詹皇未來生涯則有3個選擇，首先是本季接受交易轉往他隊發展，或是球季結束後離隊另尋他處，以及接受湖人「好萊塢式」的引退儀式，就此高掛球鞋。湖人今年幾乎清空所有資產，確保Doncic作為核心的球隊未來，這筆交易很有前景，首先是Doncic與詹皇的雙巨星搭檔，可惜的是，詹皇已經年過40歲，本季在缺乏先發等級中鋒情況下，最終倒在首輪，詹皇已無法像過去在季後賽呼風喚雨，湖人終究得補強禁區人手。湖人把Doncic視為球隊的唯一核心，這已經嚴重影響到詹皇在湖人的未來，因為湖人今夏甚至整個202年到2026年最重要任務，就是與Doncic進行續約談判，他無疑會獲得1紙高達4.06億美元的超級頂薪合約，湖人在還有其他補強需求前提下，已經沒預算留下屆時年滿41歲的詹皇。《ESPN》的Ramona Shelburne與Brian Windhorst日前的聯合報導中也提到，「2025-26球季是否是詹皇在NBA的最後1個球季，這取決於他自己。但如果他想要那種只有湖人才能給傳奇球員的『好萊塢式結局』，那麼這個賽季就是最好時間點。如果他願意，湖人會像2016年Kobe Bryant退役巡演那樣致敬他的傳奇生涯。」今年休賽期，湖人做出關鍵補強，簽下與Doncic同期的Deandre Ayton，作為未來中鋒的可能解答，並引進與詹皇同位置的年輕前鋒Jake LaRavia，增強鋒線深度。湖人管理層做的，無疑就是確保東契奇的長期承諾，儘管前段時間，詹皇經紀人Rich Paul已經公開發言，表達詹皇對湖人補強的方向頗有微詞，但一切已經箭在弦上。對於湖人而言，若詹皇還想延續NBA生涯，分道揚鑣幾乎已經是不可改變的結局，至於「皇子」Bronny James未來動向，《The Athletic》資深記者John Hollinger認為，Bronny未來可能並不光明，除非他下季表現出色，足以在湖人輪換陣容中贏得一席之地，否則離開洛杉磯，將是很有可能的走向，湖人也會透過1年時間，弄清楚Bronny能為球隊帶來什麼。Bronny作為2024年選秀第二輪新秀，去年獲得2年正式合約，上季在NBA出賽27場含1場先發，場均僅有2.3分、0.7個籃板和0.8助攻，投籃命中率為31.3%，三分球命中率為28.1%。