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我們工廠對面終於開了一家萊爾富，當初找過7-11和全家談設點，結果人流太少都不來，最近的超商也有將近1公里的距離，以前都覺得萊爾富很瞎，特別不會選址，原來有些英雄是披著披風的

▲網友分享工廠對面開了新的萊爾富門市，過去7-11、全家都因為人流太少都不來，讓該網友稱萊爾富是英雄。（圖/Threads）

萊爾富逐漸要崛起了？最大優勢眾人全認同

結束原本由光泉集團經營34年，民眾應該也有發現近年萊爾富的招牌已經換成熟悉的「聯邦藍綠色」啦！

然而過去萊爾富就一直靠著開在一些工業區、郊區，反而跟7-11以及全家走不同路線，照顧到這些日常在此上班的客人，成為其最大優勢

去年營收達到年增10%

▲萊爾富經常都會開在工業區以及郊區，滿足附近居民及上班族有超商的需求，成為最大優勢！自從聯邦集團接手經營後，是不是也發現招牌換成熟悉的聯邦藍綠色了呢？（圖/Dcard）

萊爾富準備要開2000間店！改版內容一次看

像是最新推出的「果昔系列」，首創將現打果汁打進超商據點

另外民眾日常愛喝的「咖啡飲品」，去年萊爾富全面更新高級咖啡與機台，營收也是達到2位數成長，目前月銷量400萬杯

鮮食則也是大改版，主打用料實在，目前鮮食營收佔比達到30%。

▲萊爾富目標拚開2000間店，從聯邦集團接手後也改版店內商品做出差異化，像是推出「果昔系列」，首創將現打果汁打進超商據點，日銷破百杯廣受好評。（圖/萊爾富提供）

台灣超商數量非常之多，幾乎每走幾步路就可以看到超商，以台灣超商來說，仍然以7-11為龍頭、全家為第二大，然而最近有網友熱烈討論「萊爾富總是會出現在7-11以及全家都不會選址的地方」，因此反而出現優勢，許多人也非常認同，認為萊爾富現在正迎來大改版，未來在超商界也更有競爭力。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「不是每個英雄都披著披風，，有些英雄是開在你最需要的地方」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「萊爾富換招牌之後真的有在改版，而且新開很多店」、「萊爾富真的很勇，我們樓下OK剛倒，現在掛萊爾富的布條了！」事實上，萊爾富過去幾年一直都是四大超商老三的位置，在2023年底時聯邦集團通過旗下的聯禾公司及其從屬公司，取得萊爾富大股東汪家釋出的70.27%股權，加上原有的29.73%股權，正式入主萊爾富經營權，，在聯邦集團入主萊爾富之後，新政策持續擴展門市，，接下來也將繼續補齊中南部門市空缺，萊爾富在聯邦集團接手經營之後，目標要開出2000間門市，另外也改版許多商品，致力提升跟其他超商的差異化，，現在多家門市每日銷量已經突破百杯，目前第一波已經有全台200間門市導入機台，第三季開始擴展至500家，甚至不排除再增加「茶飲市場」。，今年目標再成長20%；萊爾富數位行銷處協理施邦樑也表示，原本大股東光泉家族也與萊爾富維持良好關係，產品面持續合作。只能說面對萊爾富逐漸擴張推出新政策，是否未來幾年會率先衝擊全家地位，還有待觀察囉！