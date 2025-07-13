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百合颱風今晨生成了！最新預測路徑出爐

百合颱風對台灣沒有直接影響，但下週菲律賓東方海面低壓帶有熱帶擾動生成的訊號，預估下週三或下週四可能生成熱帶性低氣壓，且不排除增強為颱風，預估會往呂宋島東方海面前進

▲百合颱風13日2時的中心位置在北緯25.6度，東經 142.4 度，以每小時26公里速度，向北進行。（圖／中央氣象署）

今熱飆38度高溫！午後山區恐有雷雨

今日晴朗炎熱，全台最高溫達38度，要注意防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。

熱帶系統醞釀中！吳德榮示警：對台威脅不可小覤

輕颱「百合」於今晨2時生成，將偏北前進、明、後（14、15日）天掠過日本本州及北海道東方近岸及近海，再向東北遠離，對台灣無威脅。

「季風低壓」逐漸北移，歐洲模式及美國模式，第6至10天的模擬皆顯示，在其中發展之「熱帶系統」位置及動向並不一致，對台的威脅，雖不完全相同，但絕不可小覤

▲最新歐洲模式及美國模式，第7天模擬圖顯示，歐洲模擬熱帶系統在台灣南端近海通過，美國模擬則在台灣東方逼近中，有明顯差異。（圖／氣象應用推廣基金會．老大洩天機專欄）

百合颱風今晨生成了！中央氣象署今（13）日凌晨先是宣布熱帶性低氣壓生成訊息，接著更新資訊，表示已發展成輕度颱風，是今年編號第5號颱風「百合颱風」，最新預測路徑將向北進行。對此，氣象專家吳德榮根據路徑分析，中央氣象署於今日凌晨2時發布熱帶性低氣壓生成訊息，並於上午4時更新，中央氣象署預測，至於後續會往南海移動遠離台灣，或是北轉朝台灣靠近，還需等待下週進一步觀察。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中指出，最新歐洲模式模擬顯示，各地區氣溫為：北部24至37度、中部24至37度、南部23至37度、東部24至38度。吳德榮說明，明（14）日多雲時晴仍炎熱；水氣略增，清晨、上午西半部有局部短暫降雨機率，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。吳德榮進一步解釋，週五（18日）之後的天氣，與「季風低壓」及在其中發展之「熱帶系統」的動向有關，需再觀察。「百合颱風」是否會對台灣造成影響？吳德榮解釋，根據最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，但吳德榮強調，最新各國模式模擬週五（18日）起，模式還會繼續調整，需密切觀察。