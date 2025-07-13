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MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（13）日繼續客場挑戰舊金山巨人，最終以2：1力克同分區勁敵，中止了近8年來最長的7連敗。日本二刀流巨星大谷翔平在本場比賽以第1棒、投手兼指定打擊身份先發上陣。投手方面繳出3局僅被擊出1支安打、送出1次保送、4次三振、無失分的精采成績，投出復出後最出色的一戰。打擊方則是4打數無安打、吞下2次三振，略顯可惜。大谷在經過6天休息後迎來本季第5場登板，首局便火力全開，以最快99.9英哩（約160.8公里）的速球連續三振3名打者，展現壓倒性的球威。雖然在後續局數有跑者上壘，但他依然穩住陣腳，最終繳出3局僅被擊出1支安打、送出1次四壞球、4次三振、無失分的精采成績，完成開局投手任務，為球隊贏球奠定基礎。自從復出第2場開始，大谷已連續投出8局無失分的佳績，防禦率從1.50降至1.00，展現出極佳的狀態。儘管在打擊方面，大谷本場4打數無安打、吞下2次三振，但繼昨日締造日本選手首支「Splash Hit」後，他仍在隔天完成二刀流的全方位貢獻。道奇也終於在苦吞7連敗後，靠著全隊總動員拿下久違的勝利。在首局上場打擊時，大谷面對巨人先發左投Landen Roupp，擊出一壘方向滾地球出局。隨後轉戰投手丘，他以火力全開的速球壓制巨人打線，開局即賞出連續3次三振，對第2棒的Heliot Ramos更是以時速99.9英哩（約160.8公里）的速球三球三振。第2局雖讓李政厚獲得四壞保送，但他隨後穩住陣腳讓對手打成游擊飛球出局，依舊未被敲出安打。第3局，大谷先解決了2名打者，僅被Mike Yastrzemski敲出1支安打，接著又以159公里的速球讓打者擊成中外野飛球出局，完成當日投球任務。道奇打線在2局上，由Tommy Edman擊出內野滾地球，在1人出局一、三壘有人情況下帶有1分打點。6局上則由韓國新星金慧成擊出關鍵安打，將比分擴大至2：0。接替大谷的右投Emmet Sheehan表現同樣精彩，雖在4局出現兩次保送，但他一直壓制巨人直至第7局，未被敲出任何安打。進入第8局，Sheehan在被擊出2安打並投出1保送後退場，轉由左投Alex Vesia登板，雖被擊出高飛犧牲打失1分，但成功守住局勢。9局下，道奇終結者Tanner Scott登板，穩健完成最後一局，成功守住1分領先，為球隊帶來關鍵勝利。這場比賽也是Sheehan自2023年9月27日以來，睽違654天再次拿下勝投。道奇隊明日將迎來上半季的最後一戰，由另一位日本強投、26歲的山本由伸擔任先發。他將挑戰本季第19次先發，期盼延續大谷領軍止敗的氣勢，為道奇迎來上半季的完美收尾。