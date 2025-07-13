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紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）再度寫下歷史！在對戰芝加哥小熊的比賽中，賈吉於九局上半擊出本季第35號全壘打，正式成為美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）149年來最快達成350支全壘打紀錄的球員，僅花了1088場比賽便完成這項壯舉。這支關鍵一擊發生在九局一出局二壘有人時，賈吉鎖定一顆高角度速球，將球轟向右中間外野看台，展現他一貫的長打火力與關鍵時刻的破壞力。根據數據，這項紀錄刷新了過往大聯盟前輩的紀錄，再次證明賈吉作為當今最具代表性的長打者之一，其破壞力無與倫比。同一天，在舊金山巨人與洛杉磯道奇的比賽開打前，Barry Bonds於Oracle Park舉行開球儀式。這位握有MLB史上最多762轟紀錄的傳奇球星，也在受訪時提及日前大谷翔平擊出的全壘打做出點評。這支飛入右外野後方馬科維灣的全壘打，是日本選手首次達成此壯舉，而該項紀錄目前仍由Bonds以35支領先群雄。Bonds亦在球場轉播間談到對大谷翔平的看法。他說：「如果我還在打球，我百分之百會很樂意面對大谷。他就像當年傳奇投手Satchel Paige那樣令人敬畏，我肯定會在筆記本上記下：這傢伙超強！我可能會被他三振很多次，這是無庸置疑的。」這場比賽也因為是Bonds的「搖頭娃娃日」而全場爆滿。面對滿場歡呼，Bonds表示：「我現在已經沒有想要重返球場的想法了，畢竟退役也18年了。不過在這種高張力的比賽中看到滿場球迷，我還是會熱血沸騰。」談及打擊技巧，Bonds則提醒年輕球員應注重選球與上壘率，「如果你想提升打擊率，就要學會選保送，不要浪費力氣揮空壞球。保持冷靜，專注在好球帶才是關鍵。」