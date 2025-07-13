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「大家還有記得那間轟動武林的上閤屋嗎？關掉真的很可惜，現在看來如果饗食天堂沒崛起的話，上閤屋現在應該生意還是嚇嚇叫吧？」

▲上閤屋是過去許多人的回憶，可惜後來不敵市場競爭，加上自身食材出包，最後分店全部關光。（圖/Threads）

台灣公認最可惜buffet是上閤屋！經營23年遇勁敵饗食天堂全滅

在1993年上閤屋轉型為「吃到飽自助式餐廳」，在當時鮮少吃到飽buffet的年代，上閤屋果然一轉型就立刻引起轟動，在台北、台中、台南、高雄等地開設分店，全盛時期全台一共有8家分店。

結果後續上閤屋爆發過期食材問題，加上饗賓集團開設的「饗食天堂」正式崛起，在2015年開始，上閤屋抵擋不住美食版圖競爭，陸續關閉北中南分店，最後一家僅存的高雄五福店也在2016年10月10日正式結束營業

▲上閤屋本來是在1990年於台北永康街的平價日本海鮮料理攤位起家，後來才在1993年轉型為吃到飽，結果一推出就轟動全台，全盛時期台灣北中南有8間分店。（圖/上閤屋台南德安店）

上閤屋滅亡2關鍵曝光「不只饗食天堂夾擊」！現在還生存能活嗎？

其實當時上閤屋還不只是遇到饗食天堂這個勁敵，還有漢來海港的夾擊，上閤屋的價位也沒有比這兩家便宜，在食材菜色、海鮮變化都沒有其他兩家來的出色，加上後來自家食材過期出包、品質也逐漸低下，光環就漸退。

基本價碼應該也要從1500元起跳，對比現在許多吃到飽型態餐廳開設，上閤屋已經沒有絕對的特色優勢以及價格優勢

▲上閤屋如果現在還生存，估計吃到飽價格也要1500元起跳，對比現在吃到飽店家品牌眾多，上閤屋的生存恐怕也是凶多吉少。（圖/上閤屋台南德安店）

台灣人非常喜歡吃buffet，因為食材眾多想拿什麼就拿什麼，因此許多三五好友聚餐都會約在buffet餐廳。而最近就有網友討論到「大家是否還記得那間轟動武林的上閤屋，現在看來關掉真的好可惜，如果也撐過來應該生意也是很好吧？」貼文引起廣大迴響，不少老饕都相當懷念上閤屋全盛時期，大嘆非常可惜。有網友在社群平台「Threads」貼文指出、「上閤屋真的是我這年代吃到飽龍頭，以前剛出社會的時候，領薪水去吃都覺得自己很厲害」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「人生一次吃生蠔最多的一次就在上閤屋，紀錄26顆」、「我記得上閤屋，後面是饗食天堂接手的，真的很可惜」。而網友提到這間上閤屋，一開始是1990年創立於台北永康街的平價日本海鮮料理攤位起家，後來累積不少人氣之後，後來創辦人蔣正男因家族理念不合，逐步退出上閤屋經營，將經營權移轉給精彩饗宴集團，，上閤屋經營23年也走入歷史，成為buffet界的遺珠。《NOWNEWS》記者過去住在台南時，家裡是上閤屋忠實顧客，幾乎每個月都會到上閤屋用餐，但年代久遠加上年紀小也忘記菜色如何，只記得是好吃的吃到飽，但突然某天就被爸媽告知上閤屋已經倒閉，再也沒吃過，也感到非常可惜。如果現在上閤屋還存在會怎樣？以現在的物價來看，主打日式料理吃到飽的話，，面臨眾多海鮮buffet、日式buffet以及饗賓集團從低到高價位的buffet策略來看，恐怕也是凶多吉少，只能說，上閤屋的美味只能用存留存在各位老饕心中。