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在美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）今（13）日的比賽中，洛杉磯道奇迎戰舊金山巨人，日籍球星大谷翔平以第一棒、投手兼指定打擊身份先發，繳出本季最長的3局投球內容，僅被擊出1支安打，無失分，送出4次三振與1次四壞，幫助道奇最終以2：1力克巨人，終止近期七連敗。這場比賽是大谷翔平本季第5度登板，他從首局起便展現壓倒性火力，首打席便用近161公里的四縫線速球三振Yastrzemski與Ramos，再用滑球讓Devers揮空，完成三上三下與三連續三振的震撼演出。這也讓他跨賽連續解決6名打者。第二局開始他調整配球策略，改用更多變化球讓Chapman與Adames出局，雖對李政厚投出四壞球，但隨後讓Schmitt擊出滾地球化解危機。第三局他再登板，僅被Yastrzemski敲出一支一二壘間穿越安打，整體投出36球後，於第4局交由中繼投手Sheehan接手。這場比賽亦是大谷翔平生涯首次於舊金山Oracle Park先發登板，在現場巨人球迷的嘘聲中，他展現不受影響的冷靜與壓制力。雖然打擊方面繳出4打數0安打的成績，但在投手角色上，他無疑達成任務，並漸漸進入完全體態。賽後，巨人隊總教練Bob Melvin在受訪時大方讚賞大谷翔平的投球表現：「他仍舊擁有驚人的球速，而且他的sweeper非常出色。我注意到他似乎比過去更常使用指叉球，投球角度也稍微降低了些，但整體威力依舊驚人。」大谷翔平在賽後受訪時則提到，儘管目前還在恢復節奏中，但對於自己的控球與投球內容感到滿意，未來會嘗試更多尚未正式實戰過的變化球。「現在球速是自然出來的，這是最好的狀態，」他說。