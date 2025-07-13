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MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（13）日繼續客場挑戰舊金山巨人，大谷翔平以第1棒、投手兼指定打擊身分先發，不僅投出本季最長的3局無失分內容，還以火球連飆4次三振，帶領球隊以2：1止敗。賽後總教練Dave Roberts盛讚道：「今天的勝利，是從翔平的投球開始的，那個開局3連K就奠定了基調。」Roberts也進一步提到已將大谷列入下半季的先發輪值考量，並計劃逐步增加他的投球局數，「翔平下半季一定會在5場比賽中的1場出賽。」大谷在本場投出1安打無失分，送出4次三振與1次保送，展現強大壓制力，打擊方面則為4打數無安打。雖未在攻擊端建功，但在投手丘上展現王牌風采，開局即以連續3次三振點燃士氣，為球隊奠定勝基。道奇總教練Dave Roberts賽後盛讚大谷的表現，直言這場勝利「從翔平開始」。他表示：「今天比起過去7天的任何一天，我的心情都好多了。從第1局的3連K開始，他為比賽帶來了不同的節奏與氣氛。他的先發讓這場比賽從一開始就不同。」Roberts也透露，大谷比賽日總是特別專注，「到了比賽日，翔平會變得比較沉靜，連早餐都只是點頭打招呼，不太說話。我想他是在專注地轉換心態。」Roberts更進一步指出，球隊已將大谷列入後半季的先發輪值考量，並計劃逐步增加他的投球局數。他指出：「我們會與投手部門協調安排大谷的出賽計畫。考慮到明星賽後Blake Snell還無法復出，我們需要用現有投手撐起輪值。翔平下半季一定會在5場比賽中的1場出賽。。」大谷自傷後復出以來狀態持續上升，近兩場投球合計8局無失分，防禦率從1.50下修至1.00，展現高度穩定性。道奇牛棚亦表現出色，僅失1分，成功守住領先，幫助球隊止住連敗。隨著大谷逐漸拉長投球局數，並有望在後半季重返固定輪值，加上其他先發如山本由伸的穩定表現，球隊將朝穩坐國聯西區龍頭之列持續邁進。