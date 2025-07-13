2025年溫布頓網球錦標賽女雙決賽即將登場，台灣「百搭天后」謝淑薇將與拉脫維亞名將「O妹」Jeļena Ostapenko聯手，挑戰生涯第10座大滿貫冠軍。比賽預定於台灣時間今晚19:55登場，對手為8號種子組合，比利時女將Elise Mertens與俄國選手Veronika Kudermetova。《NOWNEWS》為讀者整理轉播連結。
謝淑薇和O妹擊敗衛冕者 勇闖決賽
謝淑薇至今已奪下7座大滿貫女雙冠軍與2座混雙冠軍，若今晚再度奪冠，將成為她個人生涯的第10座大滿貫金盃。特別的是，這將是她與第6位不同搭檔一同封后的紀錄，再次展現其「百搭」實力。
本屆溫網，謝淑薇與Ostapenko一路過關斬將，在四強戰中直落二擊敗頭號種子、衛冕軍美國的Taylor Townsend與捷克的Katerina Siniakova，成功復仇先前於澳網決賽落敗的對手，展現絕佳默契與競爭力。
謝淑薇過去曾與多位不同搭檔奪冠
回顧謝淑薇的輝煌戰績，她曾與彭帥、Barbora Strycova、Elise Mertens、王欣瑜與Jan Zielinski等人搭檔稱后。從2013年溫網首冠至今，她的球風靈巧刁鑽，始終是女雙賽場上的變數。
去年與Mertens攜手拿下澳網冠軍的搭檔，這次則成為謝淑薇在決賽中的對手，為今晚決戰增添更多故事性。
📺【轉播資訊】
比賽時間：7月13日 19:55 女雙決賽
台灣播出平台：ELTA體育4台、博斯運動2台
🏆 本屆溫網重要賽程
女雙決賽：19:55 謝淑薇／Ostapenko vs Mertens／Kudermetova
男單決賽：23:00 登場
「如果今晚能成功奪冠，Ostapenko將成為幫助謝淑薇完成生涯10冠里程碑的第6位冠軍搭檔，為這場巔峰對決再添歷史意義。」球迷們不容錯過這場關鍵之戰！
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謝淑薇至今已奪下7座大滿貫女雙冠軍與2座混雙冠軍，若今晚再度奪冠，將成為她個人生涯的第10座大滿貫金盃。特別的是，這將是她與第6位不同搭檔一同封后的紀錄，再次展現其「百搭」實力。
本屆溫網，謝淑薇與Ostapenko一路過關斬將，在四強戰中直落二擊敗頭號種子、衛冕軍美國的Taylor Townsend與捷克的Katerina Siniakova，成功復仇先前於澳網決賽落敗的對手，展現絕佳默契與競爭力。
謝淑薇過去曾與多位不同搭檔奪冠
回顧謝淑薇的輝煌戰績，她曾與彭帥、Barbora Strycova、Elise Mertens、王欣瑜與Jan Zielinski等人搭檔稱后。從2013年溫網首冠至今，她的球風靈巧刁鑽，始終是女雙賽場上的變數。
去年與Mertens攜手拿下澳網冠軍的搭檔，這次則成為謝淑薇在決賽中的對手，為今晚決戰增添更多故事性。
📺【轉播資訊】
比賽時間：7月13日 19:55 女雙決賽
台灣播出平台：ELTA體育4台、博斯運動2台
🏆 本屆溫網重要賽程
女雙決賽：19:55 謝淑薇／Ostapenko vs Mertens／Kudermetova
男單決賽：23:00 登場
「如果今晚能成功奪冠，Ostapenko將成為幫助謝淑薇完成生涯10冠里程碑的第6位冠軍搭檔，為這場巔峰對決再添歷史意義。」球迷們不容錯過這場關鍵之戰！