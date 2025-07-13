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▲今年活動全面升級，延續「故事生活」與「音樂饗宴」成功模式，吸引假日人潮觀賞參與。（圖／主辦單位提供）

▲第三屆「2025台中故事生活節」今日在台中勤美市民廣場舉行，邀請民眾一起感受臺中的創意力量與永續精神。（圖／主辦單位提供）

第三屆「2025台中故事生活節」今日在台中勤美市民廣場舉行，今年以「綠色減碳遊台中，讓創意產業說故事」為核心，匯聚超過150家品牌，包含20家產業故事館、30家MIT微笑標章廠商、永齡基金會以及近百家在地青年文創與特色美食參與，邀請所有市民及遊客，一同來到市民廣場，感受臺中的創意力量與永續精神。由台中市產業故事館發展協會主辦的台中故事生活節，去年成功結合國立台灣交響樂團的音樂饗宴，營造出彷彿置身歐洲的浪漫氛圍，獲得廣大迴響，今年活動全面升級，延續「故事生活」與「音樂饗宴」成功模式，並加疊「綠色生活」的核心價值，規模更勝以往，也將永續概念玩出新意。協會理事長周信宏表示，今年故事生活節特色多，其一是特別推廣「一騎出發吧APP」，鼓勵民眾騎乘單車探索城市故事，並與Audi、捷安特等知名綠能品牌合作，讓民眾體驗綠色新交通，展示永續交通的未來。其次是將故事生活與音樂饗宴結合，除了邀請Theseus忒修斯、紙鳶Seizer等獨立樂團輪番演出，更集結了霧峰國中充滿故事與力量的多元曲風 、潭陽國小訴說台灣故事的活潑樂音 ，以及大新國小在星空下演奏的溫馨電影金曲 ，吸引民眾徜徉在豐盛的在地音樂饗宴中。還有最受歡迎的DIY體驗，是由環保品牌 zero zero 帶來的「回收彈珠台」，孩子們在遊戲中學習回收知識，同時傳遞惜物精神。除了趣味回收，更有豐富多元的永續手作坊，包括台灣現代音樂鈴博物館舉辦的彩繪手提袋音樂盒、紙箱王創意園區辦的紙感花器創作、張連昌薩克斯風的神奇創意貼，還有鞋寶觀光工廠教民眾手作萌萌動物鑰匙圈，多元又有趣。協會理事長周信宏表示，今年的故事生活節是百家品牌大串連，集結了在地職人、文創市集、MIT優質品牌，從工藝傳承到再生設計，展現臺中豐沛的產業創新能量。值得一提的是， 現場隨處可見綠色生活巧思，鼓勵民眾自備環保餐具、草地野餐，從日常小事中實踐環保。可以說，透過故事看見產業的價值，透過參與，實踐綠色的生活態度，也引導民眾走入城市、走進故事、走向低碳未來。