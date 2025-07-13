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有星冰樂！一堆飲料咖啡優惠消暑

7月暑假「星巴克買一送一」有星冰樂！

最新星巴克「第二杯半價」咖啡優惠！

▲7月暑假星巴克「買一送一、第二杯半價」！星冰樂、星沁爽等一堆飲料咖啡優惠。（圖／翻攝自星巴克官網）

路易莎「全飲品9折、第二杯咖啡5折」黑卡優惠

▲路易莎「全飲品9折」黑卡優惠。（圖／翻攝自路易莎咖啡FB）

7月暑假天氣好熱，快喝星巴克「買一送一、第二杯半價」！星冰樂、星沁爽等一堆飲料咖啡優惠好消暑。路易莎暑假「全飲品9折」、第二杯咖啡5折黑卡優惠一次整理。幫大家試算，特大杯那堤77.5元、特選焦糖瑪奇朵92.5元、焦糖可可碎片星冰樂97.5元。提醒大家，為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠，均需以原價計價；本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。路易莎7～8月限定販售，超越精品系列推出「衣索比亞 谷吉 橙汁水洗」優惠價105元（定價150元），口感滑順且柳橙果香甜度高。暑假黑卡優惠，可享點數5點兌換「全飲品9折」、11點前「第二杯咖啡5折」。還有陶瓷塗層系列85折、單品咖啡豆「1/4磅」任選兩包7折、咖啡豆「半磅&1/4磅」單包75折、6款濾掛咖啡盒裝系列「任選2盒(含)以上5折」以上不適用黑卡集點。提醒大家，以門市實際銷售之商品價格計算；優惠不重複，自備環保杯折五元除外；黑卡不適用外送及你訂訂餐服務。