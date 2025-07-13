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在美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）今（13）日舉行的國聯西區龍頭大戰中，洛杉磯道奇靠著大谷翔平在投手丘上的壓制力，以2：1擊敗舊金山巨人，不僅中止近期的7連敗，也鞏固分區龍頭地位。然而，這場比賽不僅因對戰激烈引人關注，更因大谷翔平「綁鞋帶」引來主場球迷巨大噓聲成為話題。比賽首局，大谷翔平面對巨人三名強打者Mike Yastrzemski、Heliot Ramos與Rafael Devers，以連續三振震撼開局。尤其是對上Devers時，Ohtani球速飆破99.9英里（約161公里），並以一記縱向滑球讓對方揮空三振。然而，就在該打席途中，大谷因鞋帶鬆脫而喊出暫停，導致整座Oracle Park球場瞬間響起震耳欲聾的「Boo!!」聲浪，巨人主場球迷不滿比賽節奏中斷，高聲嘲諷這位道奇先發。不過，大谷並未受到影響，重新整理後再度壓制對手，讓現場噓聲轉為安靜。此役他總共投3局，用球數36球，被擊出1安無失分，送出4次三振，是他自動刀手術復出以來的最長登板。道奇總教練Dave Roberts對大谷翔平的表現讚不絕口：「他在投手丘上完全展現出另一個自己，整個鬥志與氣場連場邊都感受得到。」Roberts更以傳奇球星Barry Bonds作比，誇張表示：「就連Bonds，也從沒在轟進馬科維灣後隔天站上投手丘。這太瘋狂，這不是正常人會做的事。」值得一提的是，前一日大谷翔平才敲出日本選手史上首支「Splash Hit」（擊球飛出場外直入灣中）全壘打，創下新里程碑；隔天就以投手身份主宰比賽，被外媒與球迷驚呼為「不可能的怪物」。賽後談到首局大量使用直球的策略時表示：「感覺當下直球有優勢，就嘗試持續進攻。」至於復出後球速依舊破百，他則平靜回應：「這是自然產生的，重點仍是控球節奏和指令的精準。」