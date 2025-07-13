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MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（13）日繼續客場挑戰舊金山巨人，大谷翔平以第1棒、投手兼指定打擊身分先發，不僅投出本季最長的3局無失分內容，還以火球連飆4次三振，帶領球隊以2：1止敗。賽後大谷受訪時表示目前的控球精準度已經有所提升，也提到自己越來越享受用變化球解決打者。此外，此戰與大谷搭配的新秀捕手Dalton Rushing也在賽後分析兩人的配球策略：「開局先大量使用速球，讓對手以為會持續用速球攻擊，接著再變換成滑球與其他變化球的節奏。」比賽初段，大谷以速球為主，首局連續三振3名打者，展現出強大的壓制力。第2局時雖出現一次保送，但隨即穩住陣腳，無失分結束該局。第3局大谷巧妙運用直球與多種變化球，包括垂直下落的滑球，雖被擊出安打，仍成功壓制巨人打線，整場投出的最快球速高達99.9英哩（約160.8公里）。大谷賽後表示，目前投球種類的精準度已有提升，尚未完全嘗試的球種會在未來逐漸實戰測試，希望能逐步增加投球局數。他提到自己自小崇拜速球投手，因此也成為自己一直以來追求的方向，但隨著年齡增長，也開始享受用變化球解決打者的樂趣，認為「能投出100英哩的速球只是現在最大的武器」。本場比賽大谷與24歲新秀捕手Rushing組成投捕搭檔。賽後Rushing分析了兩人的配球策略，「大谷開局大量使用直球，讓對手以為會持續用直球攻擊，接著再變換成滑球與其他變化球的節奏。這種策略讓巨人打線無法招架。」本場大谷共投出36球，其中25球為好球，積極攻佔好球帶。Rushing進一步解釋配球內容的含義，「這樣的配球安排有兩層意義，一是讓打者思考球路，二是大谷的直球質量極高，讓打者感到困惑。」他高度讚賞大谷的球速及變化球球路，「打者即使察覺球路變化，但要擊中仍很困難。大谷能以這樣的球威投滿3局，是對球隊未來的重大資產。」