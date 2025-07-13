西北太平洋迎來颱風活躍期，今（13）日凌晨，「百合颱風」在日本東南方生成，未來路徑將往北海道移動，天氣風險公司分析師林孝儒指出，在下週中後期，菲律賓東方海面可能還有颱風等熱帶系統發展，路徑往台灣靠近的機率不低，需要持續重點觀察。

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颱風百合生成　最新路徑出爐

百合颱風生成後，整體路徑對台灣並無影響，不過近期有前往日本的民眾要小心了，林孝儒表示，百合颱風未來將穩定受太平洋高壓導引，主要朝北方往日本北海道一帶前進，預估強度會稍微提升，但轉為中颱的機率較低。

▲百合颱風於13日清晨生成，中央氣象署表示百合颱風將向北前進；氣象專家吳德榮分析百合颱風對台無威脅，但「熱帶系統」正在醞釀當中，根據最新各國模式模擬動向，對台灣「不可小覷」。（圖／中央氣象署）
▲百合颱風今（13）日凌晨生成後，整體路徑對台灣並無影響。（圖／中央氣象署）
注意「下一個颱風」　可能直撲台灣

對台灣來說，未來一週要非常關注菲律賓東方海面的颱風發展，林孝儒說明，下週中後期，菲律賓東方洋面將轉為有利熱帶系統發展的區域，且太平洋高壓勢力偏弱、軸線北抬，如果有新系統生成，潛在向菲律賓或台灣靠近的可能性就會提高。

氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提及，7月16日至7月23日，台灣附近環境很有利颱風發展，目前預估7月17日至7月18日，菲律賓東方就有系統會發展起來，綜合各國預測路徑，往日本沖繩、菲律賓，以及直衝台灣東南邊都有可能。

▲下週中後期，菲律賓東方海面可能有新颱風生成，路徑對台灣的威脅偏大。（圖／賈新興提供）
▲下週中後期，菲律賓東方海面可能有新颱風生成，路徑對台灣的威脅偏大。（圖／賈新興提供）
高溫衝36度　午後雷雨繼續下

林孝儒指出，今（13）日各地天氣晴時多雲，午後山區有短暫陣雨或雷雨，平地無明顯降雨。氣溫方面，各地普遍高溫32至35度，大台北盆地、南部內陸、花東縱谷等地，因為西南風沉降影響，局部高溫可達36度。

今晚起至下週，太平洋高壓逐漸東退，台灣將再度落入低壓帶範圍，環境潮濕悶熱，除了午後雷陣雨容易發展外，清晨及夜間在南部迎風面也會出現局部短暫陣雨；此外，今晚至週一（7/14）台灣北方海面有低壓通過，可能會讓西南風增強，並伴隨水氣增加，北台灣也會有短暫陣雨或偶發雷雨的機會。

▲下週五、下週六（18日、19日）風向轉吹偏東風，且菲律賓東方海面低壓帶有熱帶擾動生成訊號。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週台灣環境悶熱，午後雷陣雨持續影響，且要注意颱風生成的發展。（圖／中央氣象署提供）

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