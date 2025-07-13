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颱風百合生成 最新路徑出爐

▲百合颱風今（13）日凌晨生成後，整體路徑對台灣並無影響。（圖／中央氣象署）

注意「下一個颱風」 可能直撲台灣

▲下週中後期，菲律賓東方海面可能有新颱風生成，路徑對台灣的威脅偏大。（圖／賈新興提供）

高溫衝36度 午後雷雨繼續下

▲未來一週台灣環境悶熱，午後雷陣雨持續影響，且要注意颱風生成的發展。（圖／中央氣象署提供）

西北太平洋迎來颱風活躍期，今（13）日凌晨，「百合颱風」在日本東南方生成，未來路徑將往北海道移動，天氣風險公司分析師林，需要持續重點觀察。百合颱風生成後，整體路徑對台灣並無影響，不過近期有前往日本的民眾要小心了，林孝儒表示，，預估強度會稍微提升，但轉為中颱的機率較低。對台灣來說，未來一週要非常關注菲律賓東方海面的颱風發展，林孝儒說明，下週中後期，菲律賓東方洋面將轉為有利熱帶系統發展的區域，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提及，7月16日至7月23日，台灣附近環境很有利颱風發展，林孝儒指出，今（13）日各地天氣晴時多雲，。氣溫方面，各地普遍高溫32至35度，今晚起至下週，太平洋高壓逐漸東退，台灣將再度落入低壓帶範圍，環境潮濕悶熱，；此外，今晚至週一（7/14）台灣北方海面有低壓通過，可能會讓西南風增強，並伴隨水氣增加，北台灣也會有短暫陣雨或偶發雷雨的機會。