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立法院日前在藍白人數優勢下，三讀通過國民黨團版本的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，普發現金1萬元。不過，立法院民進黨團總召柯建銘認為藍白侵犯行政權，「怎麼可能去編？一定是先提釋憲」；行政院也傳出將暫時不編列預算。對此，民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌今（13）日表示，民進黨再三針對福國利民的法案提出覆議、釋憲，只會讓人民更加失望。立法院會11日三讀通過國民黨團版本「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中包含普發現金1萬元、以及刪除撥補台電的1000億元。不過，現傳出民進黨團總召柯建銘喊出釋憲、行政院可能不列預算，相關反制作為可能落在7月26日大罷免之後等情事。對此，黃國昌今受訪時回應，民主進步黨自己提名的司法院院長蔡秋明，日前在立院已清楚說明，立法本質上屬於立院權責，行政部門應該遵守。他要提醒民進黨，不要拿到政權就忘了應該監督制衡，「立法院制定的法律，全體人民必須遵守，也包括民主進步黨」。他並提醒，若民進黨一而再、再而三針對福國利民法案提出覆議、釋憲，只會讓人民更加失望。