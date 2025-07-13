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根據ESPN記者Shams Charania報導，NBA美國職籃（National Basketball Association）後衛Cole Anthony已與曼菲斯灰熊達成合約買斷協議，並計畫在完成讓渡程序後加盟密爾瓦基公鹿，預計將簽下一份一年期的老將底薪合約。Anthony是上月作為Desmond Bane交易案的一部分，自奧蘭多魔術轉隊至灰熊。他目前的合約為到期年的1290萬美元，但在買斷後將放棄部分薪資，而預期他在公鹿所獲得的薪資將與此相近。本次買斷的完成，將為灰熊帶來額外的薪資彈性。根據ESPN薪資專家Bobby Marks指出，灰熊預計將利用這筆空間重新協商並延長Jaren Jackson Jr.的合約，同時也可正式續約前鋒Santi Aldama與完成對自由球員後衛Ty Jerome的簽約程序。現年25歲的Cole Anthony為2020年選秀會第15順位，效力魔術五個賽季，生涯場均得分達雙位數。不過上季出賽時間減少，得分也下滑至9.4分。對於公鹿而言，Anthony的加入將成為球隊第14名標準合約球員。他將與包括Andre Jackson在內的年輕陣容一同競爭輪替位置，後者的合約則需待開季當天才會全額保障。此次轉隊也代表Anthony的全新開始，尋求在密爾瓦基找到穩定角色並證明自己的價值。完成讓渡後，他將正式成為Giannis Antetokounmpo與Myles Turner身旁的新戰力。