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第44屆雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組今天在新莊體育館開打，中華藍、白隊攜手出擊，分別遭遇澳洲與馬來西亞，兩隊皆打出精彩表現，尤其中華藍有如猛虎出閘，一開賽就點燃全場熱情，終場以90：56擊敗澳洲，中華白也在下半場逆轉，以78：63擊敗馬來西亞，兄弟首日都順利打下勝利。中華藍面對戰力成謎的澳洲隊，一開賽就打來強勢，首節打完就拉出26分的領先，儘管下半場打來有些掙扎，得分甚至不如對手，但總教練圖齊強調，球員在比賽過程中若沒有感受到教練團的重點，就會不斷提醒球員。今日多次表現灌籃美技的賀丹則表示，經過教練提醒，大家都迅速調整回來。第三年回到臺灣參加瓊斯盃的賀家兄弟，此役展現豐沛活力，哥哥賀丹把握空檔多次展現灌籃美技，賀博則是遠投近切都有貢獻，賀丹笑說：「灌籃只是自己今年其中一項有提升的部分，希望接下來的比賽能把其他進步的部分展現給大家看。」中華藍首節就拉開比分，讓全隊都有上場機會，並全員得分，有4人得分達兩位數，賀博攻下全場最高16分，賀丹也有8分、8籃板，林秉聖則打出全能表現，攻下14分、6助攻、4抄截。中華白首戰遭遇馬來西亞，走過上半場的兵荒馬亂，下半場加強防守與卡位籃板，第三節開局更打出13：2攻勢，還將對手半場得分壓制到僅17分，逆轉比賽落後局面，終場中華白以78：63擊敗馬來西亞，漂亮打下開門紅。「這是中華白第一場的比賽，上半場讓大家都上場，看看大家的狀況。」中華白總教練楊宜峰強調，透過比賽去了解球員狀況，中場開會後，大家都相信能追回失分，下半場打了就不一樣，他說：「中華白以防守為主，希望球員透過比賽能更熟悉，每一場都會更好。」扛起中華白主控的谷毛唯嘉認為，面對新的體系與隊友，球隊需要更多的溝通與提醒，他說：「第一場比賽贏了很開心，接下來還有很多比賽，繼續全力以赴。」中華白此役6人得分達兩位數，外籍球員丁恩迪攻下最高的12分與16籃板，谷毛唯嘉則有10分、6助攻。