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▲NBA選秀向來充滿變數，真正能脫穎而出的球員，關鍵在於技術成熟度與心理素質。達拉斯獨行俠狀元Cooper Flagg不僅天賦異稟，更展現遠超同齡人的全面性與競爭意識，綜觀近十年狀元評價，Flagg未來值得期待。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）拉斯維加斯夏季聯賽持續進行，狀元新秀Cooper Flagg迎來個人第2戰，繼首秀僅攻下10分後，今（13）日強勢反彈砍下全場最高的31分，帶領達拉斯獨行俠一路苦追。然而最終仍不敵榜眼Dylan Harper領軍的聖安東尼奧馬刺，以69：76吞下敗仗，目前戰績1勝1敗。Flagg此役展現狀元價值，全場20投10中、三分球8投3中，貢獻31分4籃板，攻勢火力十足。相比於首戰面對湖人僅得10分、外線掛零的表現，進步幅度明顯。尤其在第2節個人獨拿12分，帶領球隊從雙位數落後中反撲，展現出絕佳的得分爆發力與比賽掌控能力。儘管馬刺在下半場開局打出6：0小高潮，Flagg迅速率隊回應，並在快攻中完成與隊友Ryan Nembhard的精彩空中接力灌籃，燃爆全場。然而馬刺再次將比分拉開至最多領先16分，並帶著10分優勢進入末節。第4節雖然Flagg繼續奮戰，包括命中高難度三分球、在最後一節前猛扣一記單手爆扣，還差點完成一記震撼全場的「海報式灌籃」，但仍無法憑一己之力逆轉戰局。馬刺在末節初段打出12：6攻勢，穩住局面最終拿下勝利。儘管Cooper Flagg本場比賽得分大幅飆升，攻下全場最高的31分，但他的出手選擇依舊冷靜沉穩，並未過度勉強。對此，獨行俠夏季聯盟主帥Josh Broghamer賽後給予高度肯定，「我認為他持續在做出正確的選擇。無論是面對壓迫防守時選擇突破，還是我們安排他在無球或擋拆後空切，他總能找到更輕鬆的出手機會。」Broghamer進一步指出，團隊在戰術上也進行了一些微調，幫助Flagg打出更順手的進攻節奏，「但最重要的是，他始終在做對的事，展現出成熟與高效的比賽閱讀能力。」馬刺方面，替補出發的David Jones-Garcia表現搶眼，攻下全隊最高的21分；榜眼Harper雖然受限於腹股溝傷勢僅打17分鐘，且未命中任何三分球，仍貢獻16分6籃板，整體表現穩健。Osayi Osifo則為馬刺第3位得分上雙的球員，拿下12分。反觀獨行俠，除Flagg外，僅有Miles Kelly得分上雙，拿下11分2籃板，Matthew Cleveland替補貢獻8分，整體進攻端明顯依賴Flagg的單打能力。